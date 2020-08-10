Равшан Жээнбеков высказался о президенте Кыргызстана

Заявление заключенного экс-депутата ЖК появилось в соцсети

Президент Сооронбай Жээнбеков провалил свое управление как институт и как личность. Об этом заявил заключенный экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков, вспоминая события 7-8 августа 2019 года в Кой-Таше.

Заявление политика появилось в Facebook.

«Годовщина логичным действиям авторитарной власти, — написал он. — Это событие и его последствия, за которыми наблюдают не только местное, но и международное сообщество.

В первую очередь, не за людьми, на которых оказывается давление, а за системой, которая не реформировалась уже 30 лет и продолжает путь авторитарного режима.

За закрытыми дверьми судов проходит сфабрикованное дело. Это политическое дело, когда судят на основании слов. Когда «сделка со следствием» — это сделка с нынешним президентом, который как институт продолжает путь предшественников, сделав зависимыми судебный орган и ГКНБ, подавляющий свободные голоса граждан.

Находясь 9-й месяц в СИЗО, наблюдая за всеми незаконными действиями властей — давлением на граждан, посадками оппозиционных политиков, судебными разбирательствами под руководством зависимых судей, допущением потерь жизней в период пандемии из-за неэффективного управления — могу сказать одно: что президент и его команда, продолжая следовать системе авторитарных президентов, не сможет решить в стране такие проблемы, как бедность, безработица, коррупция, провести реформы, достичь экономического развития.

Президент провалил своё управление как институт и как личность».

Источник: vesti.kg