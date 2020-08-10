Президент подписал закон о предоставлении привилегий бывшим гражданам КР

Дети и внуки экс-кыргызстанцев тоже могут получить «статус соотечественника»

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 июня 2020 года.

Данный Закон разработан с целью предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве КР, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, пересечения государственной границы, получения образования и лечения.

Принятый Закон предусматривает следующее:

— вводится понятие «статус соотечественника с иностранным гражданством», то есть иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве КР, вправе получить статус соотечественника с иностранным гражданством, который действует бессрочно;

— статус соотечественника с иностранным гражданством также может быть присвоен следующим лицам:

— иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве КР вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству КР;

— иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками граждан Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;

— иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам;

— статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с КР государств;

— вводится новая глава III в Закон КР «О правовом положении иностранных граждан в КР», предусматривающая права соотечественников с иностранным гражданством, порядок присвоения данного статуса, основания для отказа в получении указанного статуса, вопросы прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством;

— порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством, образец соответствующего документа и порядок его выдачи будут определяться Правительством КР;

— вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение визы для въезда в КР;

— вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение вида на жительство на период действия данного статуса, а также разрешение уполномоченного государственного органа в сфере миграции для работы на территории КР;

— вносятся изменения, согласно которым для соотечественников с иностранным гражданством устанавливаются равные с гражданами КР условия оплаты за обучение в образовательных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также равные условия оплаты за оказание платных медицинских услуг, предоставляемые организацииями здравоохранения;

— если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с иностранным гражданством, он обязан в течение десяти лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину КР.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отдел информационной политики

аппарата президента КР