Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Нет никакого прощения Атамбаеву, растоптавшему духов погибших в 2010 году ребят»

Важней всего, даже если мы простим Атамбаева, но его не простят духи смелых молодцев, погибших в 2010 году за светлое будущее, будущее Отечества.



— И сейчас не выходит из памяти обращение Атамбаева: «Я праведно работал, отпустите задержанных до этого, за все отвечу я, посадите на любой срок, я согласен». Удивляешься. Как говорится, «з…ца» нужна перед опорожнением кишечника, невольно смеешься от его обращения в отчаянии от безвыходности, прочувствовав, что нарушает закон, провоцирует спокойно сидящий народ. Пошел бы нормально по вызову следствия, ответил на вопросы, и если есть вина, тогда бы и сказал эти слова.

Спрятался среди женщин-баб-старух, будто говоря «твой закон на меня не работает, а если придешь, то застрелю», он ведь упорно не шел на допрос. И вообще, выходки Атамбаева ни в чем не уступают выходкам двух прежних изгнанных президентов. Это узнал и народ.

Важней всего, даже если мы простим Атамбаева, но его не простят духи смелых молодцев, погибших в 2010 году за светлое будущее, будущее Отечества. Эти герои верили Атамбаеву, верили, что построит светлое будущее, пролили кровь. Атамбаев смешал с грязью надежды духов погибших и растоптал.

Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.6, gezitter. org