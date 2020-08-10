Борончу Кудайбергенов, юморист: «Мы верили Жанару Акаеву, считая, что он выведет страну из тупика, но он присоединился к Текебаеву и Сариеву, которые завели страну в тупик»

Темир Сариев дает интервью и говорит: «Доколе мы позволим себя обманывать?»



Темир Сариев дает интервью и говорит: «Доколе мы позволим себя обманывать?» Кто же, интересно, обманывает Темира байке, — сказал юморист Борончу Кудайбергенов в интервью журналистам.

«При любой власти, при любых выборах он был красивым, симпатичным, работал министром, премьер-министром, министром финансов, членом Временного правительства. Стало смешно, когда я вспомнил его телефонный разговор с Азимбеком Бекназаровым, когда он сказал: «Пускай народ не услышит о том, что мы видели. Чего только мы не сделали». А Омурбек Текебаев в эфире радио «Марал» рассказал, как помогал Атамбаеву, как предлагал властям прибегнуть к угрозам, шантажу и подкупам. А на Жанара Акаева уповала молодежь, у него приумножились поклонники, мол, что-то изменится, если этот джигит продвинется вперед. Он же присоединился к Омурбеку Текебаеву, который завел страну в тупик. Омурбек Текебаев доказал, что подобный поступок дурачка может навредить одному селу, но если так поступает человек в своем уме, то он может навредить всей стране», — говорит Борончу Кудайбергенов.

Источник: Kyrgyztoday, gezitter. org

