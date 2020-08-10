Стало известно, что несколько членов «Республики» были исключены из партии и политсовета

Информацию журналистам подтвердил секретариат партии.

Сообщается, что из партии «Республика» были исключены Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэл Жоробеков.

Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что из политсовета партии были исключены депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша – Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев.

Секретариат политического объединения сообщил, что идет полная подготовка к парламентским выборам. В данное время партия открывает общественные приемные во всех регионах Кыргызстана. Ведутся переговоры с некоторыми политическими объединениями, идет работа по обновлению рядов партии.

По предварительным данным, Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев, Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэл Жоробеков будут участвовать на предстоящих выборах от партии «Мекеним Кыргызстан».

Источник: Kyrgyztoday, gezitter. org

