Стало известно, что несколько членов «Республики» были исключены из партии и политсовета

Информацию журналистам подтвердил секретариат партии.
Сообщается, что из партии «Республика» были исключены Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэл Жоробеков.
Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что из политсовета партии были исключены депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша – Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев.
Секретариат политического объединения сообщил, что идет полная подготовка к парламентским выборам. В данное время партия открывает общественные приемные во всех регионах Кыргызстана. Ведутся переговоры с некоторыми политическими объединениями, идет работа по обновлению рядов партии.
По предварительным данным, Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев, Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэл Жоробеков будут участвовать на предстоящих выборах от партии «Мекеним Кыргызстан».
Источник: Kyrgyztoday, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!