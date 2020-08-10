Из-за противостояния Каната Исаева с алкомагнатом Шаки партия распадется?

Такими ходами партия «Кыргызстан» не то чтобы дойти до финиша, но и силуэт ее не приблизится?



В общественности давно ходят пересуды об амбициозном противостоянии на внутренней кухне партии «Кыргызстан» между лидером Канатом Исаевым и основателем Шаршенбеком Абдыкеримовым (Шаки). Мы слышали, перед большими гонками противоборство не остановилось, наоборот, усилилось. Партлидер Канат Исаев к выборам составил отдельно список, и Шаки составил отдельно список, намекают на напряженность амбиций. Выясняется, такое внутреннее противостояние, свара надоела видным депутатам партии, они ушли из этой группы. Живым доказательством тому может послужить недавний официальный выход из партии Арзыбека Кожошева. Говорится, вслед за Кожошевым собрали узелки и прощаются Тынчтыкбек Конушбаев, Алмаз Эргешев, даже единственная видная женщина депутат в рядах «Кыргызстана» Айнура Аскарова. Такими ходами партия «Кыргызстан» не то чтобы дойти до финиша, но и силуэт ее не приблизится? Работа партии, финансируемой средствами от продажи водки, сопровождается раздорами. Правильно?

Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.3, gezitter.org