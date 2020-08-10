«Альянс» Омурбека Текебаева с Темиром Сариевым, еще не родившись, приказал долго жить?

Два месяца назад, точней 5 июня, в офисе партии «Ата Мекен» было объявлено о создании нового «политического альянса» под лозунгом «Жаны дем» (Новое дыхание).





Два месяца назад, точней 5 июня, в офисе партии «Ата Мекен» было объявлено о создании нового «политического альянса» под лозунгом «Жаны дем» (Новое дыхание). Меморандум об объединении подписали: лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, председатель партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, сопредседатель «Партии кыргызских либерал-демократов» (ПКЛД), депутат Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев, еще один депутат парламента Рыскелди Момбеков, предприниматель-«молокосос» Тилек Токтогазиев и от имени организации под названием «Коалиция зеленых сил» политолог Азамат Темиркул.

Более того, начал работать избирательный фонд. Однако 5 августа, громко хлопнув дверью «альянса», ушел лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев Пока неизвестно, почему пошел на такой шаг. Судя по предположениям, возникли споры в вопросе финансирования. По высказываниям надежных источников, в ближайшие дни собираются «всплыть» и другие представители «альянса». Напомним, парламентские выборы пройдут 4 октября этого года. Об участии в них заявляли 44 политические партии. Мы на каждом шагу встречаем политиков, которые до выборов «вступают в брак», а в короткий срок объявляют друг другу «развод»…

Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.7, gezitter.org