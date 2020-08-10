Веянием землячества Манас Акматбеков присоединился к партии «Республика»

Маке заважничал от похвалы?



Бывший замминистра внутренних дел, врожденный мент Манас Акматбеков давно не давал знать о себе. Его предпринимательство процветало, в этом отношении достиг большого успеха. Наша газета, перечисляя основные дела, давала стимул его работе. Маке заважничал от похвалы? В общем, выставил коня на гонки. Да еще собрался идти в рядах партии «Республика», стержень которой состоит сплошь из таласских земляков. Ну, если на роду написано, пусть становится депутатом. Интересно, хочет достичь победы с партией, подавляющую часть которой составляют земляки? Обычно «опер» это аналитик, знающий наперед предстоящее событие. Маке не почувствовал, что после ухода Бабанова из политики настал конец этой партии? Эти вопросы у нас возникают из-за незнания. Возможно, опытный опер что-то знает. В любом случае пусть цветущий джигит готовит скакуна.

Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.3, gezitter. org