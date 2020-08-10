Веянием землячества Манас Акматбеков присоединился к партии «Республика»

Маке заважничал от похвалы?
Бывший замминистра внутренних дел, врожденный мент Манас Акматбеков давно не давал знать о себе. Его предпринимательство процветало, в этом отношении достиг большого успеха. Наша газета, перечисляя основные дела, давала стимул его работе. Маке заважничал от похвалы? В общем, выставил коня на гонки. Да еще собрался идти в рядах партии «Республика», стержень которой состоит сплошь из таласских земляков. Ну, если на роду написано, пусть становится депутатом. Интересно, хочет достичь победы с партией, подавляющую часть которой составляют земляки? Обычно «опер» это аналитик, знающий наперед предстоящее событие. Маке не почувствовал, что после ухода Бабанова из политики настал конец этой партии? Эти вопросы у нас возникают из-за незнания. Возможно, опытный опер что-то знает. В любом случае пусть цветущий джигит готовит скакуна.
Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.3, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!