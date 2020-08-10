Что бы сказал Бектур Асанов, если бы О. Текебаев находился во власти?

Пускай президент ответит перед обществом в преддверии парламентских выборов, кого он поддерживает – народ Кыргызстана или бандитскую, олигархическую группировку?» — сказал в обращении Асанов.

На прошлой неделе экс-парламентарий Жогорку Кенеша, оппозиционер Бектур Асанов сделал видеообращение к президенту С. Жээнбекову, призвав принять меры в отношении олигархических кланов во власти. В том числе он отметил бывшего главу Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«К сожалению, и при Сооронбае Жээнбекове занимаются коррупцией бандитские, олигархические кланы, которые обосновались еще во времена первого президента Аскара Акаева. Мы призываем президента немедленно принять меры в отношении «Райыма миллиона» и его группировки. Пускай президент ответит перед обществом в преддверии парламентских выборов, кого он поддерживает – народ Кыргызстана или бандитскую, олигархическую группировку?» — сказал в обращении Асанов.

А ведь, будучи в 2010 году исполняющим обязанности губернатора Джалал-Абадской области, Бектур Асанов имел связи с Кадыржаном Батыровым и его группировкой. Разве неправда, что он вместе с членами партии «Ата Мекен» обменял голоса в пользу партии «Ата Мекен» на должности для Батырова и других сепаратистов? Будучи главой администрации, он проспал начало июньских событий в Джалал-Абаде, что привело к трагедии.

Будучи депутатом ЖК КР при Акаеве, Асанов не сумел проявить себя каким-то образом. При Бакиеве он был послом Кыргызстана в Пакистане и не проделал заметную работу. К сожалению, запомнился он народу из-за июньских событий и попытки захвата власти в 2017 году. И в первом, и во втором случае Бектур Асанов был «пешкой» в руках крупных игроков.

Но, судя по всему, история ничему не научила этого человека, а может он не умеет действовать рассудительно, потому что сейчас он превратился в марионетку лидера «Ата Мекена», четко выполняя его приказы.

Сейчас устами Бектура Асанова выступают Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов, текст написан их руками. Если бы Текебаев сидел бы во власти, Бектур Асанов никогда бы не заикнулся о борьбе с олигархическими кланами. Потому что Текебаев нажил основное богатство в 2010-2017 гг., когда был на вершине политики, прославился как олигарх. Сами подумайте, как богатеют политики, у которых нет бизнеса?

Есть выражение: «Без ветра не колышется трава». Неспроста партия «Ата Мекен» увязла в истории с мародерством, разграблении имущества Бакиевых, в скандале с «Мегакомом».

И на этих выборах Текебаев не желает оставаться вне политического Олимпа, он с головой ушел в политику, не подумав о мирном и достойном уходе на покой. Он по привычке использует людей в своих интересах. С одними он объединяется, создает альянс, устами других он вещает, зарабатывает деньги.

Бектуру Асанова следует вспомнить выражение: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», чтобы не стать марионеткой в руках Текебаева. Эпоха Текебаева позади, история и факты говорят об этом. Текебаев недавно решил заработать себе очки на гражданском марше активистов, выступавших против «манипуляции информации в интернете», но был вытеснен оттуда.

Источник: tezkabar.org, gezitter. org