Мелис Мырзакматов ушел из политики?

Видимо, из ревности не отдал (партию) своим людям?
Именно такое известие разошлось. Уставший ждать от сегодняшней власти «оправдания» экс-мэр города Оша Мелис Мырзакматов якобы намекнул одному из старых соратников из узкого круга, что разочаровался в политике и уходит. И правда, от сегодняшней власти три года ждал теплой вести, наконец потерял надежду? Меке не осмелился регистрировать свою партию на выборы. Стало известно, что некоторые партийцы под началом Клары Сооронкуловой недавно ушли. В общем, кажется, они не хотят цепляться к разным политическим группам и пойти на выборы. Если бы Мырзакматов вместо этого подготовил доверенных людей из своей оставшейся во взвешенном состоянии партии во главе с Рысбеком Мирзакматовым, и пошел на тандем с проходной партией, то работа оживилась бы? Видимо, из ревности не отдал (партию) своим людям?
Источник: газета «De факто» №24 от 07.08.2020/стр.3, gezitter. org
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