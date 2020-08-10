Ослаблены партии «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Бутун Кыргызстан»

В данное время находятся в тяжелом положении партии, решившие навязать борьбу власти. Приведем в пример некоторые из них.

«Ата Мекен» и без того подвергался нападкам и тут неожиданно ушел Темир Сариев, что вызвало подозрения. Это был ощутимый удар. Вряд ли порадует уход одного из лидеров, когда партия переживает финансовые трудности.

Среди общественности были дискуссии относительно того, как дочь Марата Бакиева работает в партии «Бир Бол». После шумихи на просторах интернета мы удостоверились, что многие силы настроены против Алтынбека Сулайманова. Очевидно, что впереди нас ждет ожесточенная борьба.

Традиционно партия «Бутун Кыргызстан» противостоит власти и выдвигает невыполнимые требования. Пока неизвестно, кто придет в окружение Адахана Мадумарова. Будет тяжело добраться до финиша без союзников, ведь есть выражение: «Одно дерево – это не лес».

Источник: газета «Азия news» №21 от 06.08.2020 / стр. 1, gezitter. org