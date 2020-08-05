Сооронбай Жээнбеков подписал законы, облегчающие регистрацию актов гражданского состояния

Законы были приняты Жогорку Кенешем 17 июня 2020 года. Их целью является оптимизация регистрации актов гражданского состояния.

Сооронбай Жээнбеков подписал Законы Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.

Законы были приняты Жогорку Кенешем 17 июня 2020 года. Их целью является оптимизация регистрации актов гражданского состояния.

Отмечается, что принятым Законом предусмотрено, что более детальный порядок принятия правил осуществления регистрации актов гражданского состояния будет утверждаться решением правительства КР.

Законом предлагается:

Упростить регистрацию рождения ребенка путем осуществления регистрации факта рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния (в органах ЗАГС) в случаях отсутствия и несвоевременного документирования родителей (родителя) документами, удостоверяющими их личность.

Исключить два вида регистрации актов гражданского состояния: государственной регистрации усыновления и установления отцовства.

Предоставить право переменить отчество по именам, вытекающим от имен отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Исключить составление второго бумажного экземпляра записи актов гражданского состояния.

Осуществлять запись фамилии ребенка, учитывая желание родителей, по имени отца или деда ребенка с добавлением окончаний «-ов», «-ев», «-ова», «-ева» или по кыргызским национальным традициям: для детей мужского пола «уулу» и для детей женского пола «кызы» или без добавления такового. В этих случаях без присвоения отчества ребенку.

Осуществлять регистрацию актов гражданского состояния по месту обращения гражданина в органы ЗАГС, то есть граждане не будут обращаться по месту регистрационного учета либо по месту первоначальной регистрации акта гражданского состояния, что ранее создавало значительные трудности для граждан при имеющейся нестабильной ситуации во внутренней миграции.

«Таким образом, вышеуказанные изменения позволят гражданам существенно сэкономить свое время и денежные средства при осуществлении регистрации актов гражданского состояния», — говорится в сообщении.

Единым пакетом с Законом «Об актах гражданского состояния» был принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния».

Законом внесены изменения в часть I Гражданского кодекса, в нормы Семейного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о детях и Закона Кыргызской Республики «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования» с целью приведения их в соответствие с нормами нового Закона «Об актах гражданского состояния».

Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» вступает в силу по истечению трех месяцев, а Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния» — по истечению шести месяцев со дня официального опубликования.

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