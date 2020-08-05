На главного кыр-олигарха Р.Матраимова поступил очередной донос. Теперь от экс-депутата Асанова

Бывший депутат просит президента принять меры в отношении Райымбека Матраимова

Бывший депутат Жогорку Кенеша Бектур Асанов опубликовал видеообращение. Он обращается к президенту Сооронбаю Жээнбекову и призывает принять меры в отношении бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам Бектура Асанова, коррупция, начавшаяся в первые годы независимости Кыргызстана, продолжается и сейчас.

"К сожалению, образованная при Аскаре Акаеве клановая коррупция продолжается и при Сооронбае Жээнбекове. Призываем президента в срочном порядке принять законные меры в отношении Райыма-миллиона. Мы требуем, чтобы до парламентских выборов президент открыто объявил обществу, кого он поддерживает - народ Кыргызстана или олигархов", - сказал Бектур Асанов.

Что ответит глава государства бывшем депутату, пока неизвестно. Эксперты сходятся во мнении, что подобные заявления будут не единичны, поскольку стартовала предвыборная гонка. Конкуренция заставляет политиков публично озвучивать популярные у электората темы.

Напомним, Бектур Асанов с другими политиками при правлении Алмазбека Атамбаева был осужден за попытку насильственного захвата власти. Ранее бывший депутат, выйдя на свободу, заявил, что будет поддерживать президента Сооронбая Жээнбекова.

Источник - 24.kg