Не допустим внешнего вмешательства в парламентские выборы в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". Вследствие этого возникают противостояния между странами, происходит раскол в межгосударственных отношениях, разрыв политических, экономических и других не менее важных связей.

Не так давно созданный центр мониторинга “Келечекке жол” выступил со следующим обращением:

Уважаемые граждане Кыргызской Республики!

Уважаемые избиратели!

Указом Президента Кыргызской Республики, 4 октября 2020 года пройдут выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

В эти выборы не имеют права вмешиваться и влиять на них внешние силы, зарубежные страны.

Выборы депутатов ЖогоркуКенеша являются внутренним делом граждан Кыргызстана.

На данный момент в некоторых странах, в их парламентах, средствах массовой информации проходят бурные обсуждения, общественности стали известны факты грубого вмешательства одних стран в выборы других, что привело к скандалу.

Вследствие этого возникают противостояния между странами, происходит раскол в межгосударственных отношениях, разрыв политических, экономических и других не менее важных связей.

Наблюдая за прошедшими до этого у нас президентсткими и парламентскими выборами, можно уверенно говорить о том, что другие страны прямо или косвенно пытались влиять или напрямую вмешиваться в наши выборы.

Были случаи, когда не имеющая никакого веса партия получала финансовую поддержку извне, проходила в парламент и оказывала большое влияние на политические процессы в стране.

А некоторые кандидаты ездили за поддержкой в другие страны, что вызвало вполне справедливое негодование граждан, превратилось в большой скандал, привело к закрытию границ, ухудшению отношений с соседской страной, в итоге пострадал простой народ.

В то же время общественности известны факты, когда оказывали прямое или косвенное воздействие на выборы в Кыргызстане посредством выделения грантов или других финансовых вливаний различным организациям страны.

До этого не было ни одной организации или граждан, которые бы контролировали и наблюдали за вмешательствами извне.

Поэтому в целях тщательного контроля за недопущением вмешательства других стран, организаций в предстоящие парламентские выборы и систематический анализ за ситуацией, по инициативе общественных организаций создан центр мониторинга “КелечеккеЖол”.

Центр мониторинга будет вести тщательный контроль за косвенным и прямым вмешательством извне, предоставлять на постоянной основе информацию и специальные отчеты. Центр будет вести деятельность по мониторингу деятельности партий, кандидатов, средств массовой информации, неправительственных организаций и социальных сетей.

Если во время подготовки и проведения парламентских выборов будут зафиксированы факты зарубежного вмешательства, центр мониторинга немедля проинформирует об этом общественность, донесет всю правду до избирателей, сделает обращение соответствующим правоохранительным органам, и потребует разбирательств и принятия мер в рамках закона.

Резюмируя отметим, что наша основная цель – это недопущение вмешательства зарубежных стран, внешних сил в предстоящие парламентские выборы, сохранение независимости страны, обеспечение прав и свободы выбора граждан Кыргызстана, открытого, прозрачного, честного проведения выборов.

В то же время просим граждан и организации немедля сообщать обо всех вышеназванных фактах в центр мониторинга.

Телефоны: 0999 199 778 , 0550 05 30 30

Электронная почта:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. m

Вотсап: 0771 39 64 78, 0777 27 54 34

С уважением, Руководитель центра мониторинга “Келечекке Жол” ТурсунбекАкун