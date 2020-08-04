Не допустим внешнего вмешательства в парламентские выборы в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". Вследствие этого возникают противостояния между странами, происходит раскол в межгосударственных отношениях, разрыв политических, экономических и других не менее важных связей.
Не так давно созданный центр мониторинга “Келечекке жол” выступил со следующим обращением:
Уважаемые граждане Кыргызской Республики!
Уважаемые избиратели!
Указом Президента Кыргызской Республики, 4 октября 2020 года пройдут выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
В эти выборы не имеют права вмешиваться и влиять на них внешние силы, зарубежные страны.
Выборы депутатов ЖогоркуКенеша являются внутренним делом граждан Кыргызстана.
На данный момент в некоторых странах, в их парламентах, средствах массовой информации проходят бурные обсуждения, общественности стали известны факты грубого вмешательства одних стран в выборы других, что привело к скандалу.
Вследствие этого возникают противостояния между странами, происходит раскол в межгосударственных отношениях, разрыв политических, экономических и других не менее важных связей.
Наблюдая за прошедшими до этого у нас президентсткими и парламентскими выборами, можно уверенно говорить о том, что другие страны прямо или косвенно пытались влиять или напрямую вмешиваться в наши выборы.
Были случаи, когда не имеющая никакого веса партия получала финансовую поддержку извне, проходила в парламент и оказывала большое влияние на политические процессы в стране.
А некоторые кандидаты ездили за поддержкой в другие страны, что вызвало вполне справедливое негодование граждан, превратилось в большой скандал, привело к закрытию границ, ухудшению отношений с соседской страной, в итоге пострадал простой народ.
В то же время общественности известны факты, когда оказывали прямое или косвенное воздействие на выборы в Кыргызстане посредством выделения грантов или других финансовых вливаний различным организациям страны.
До этого не было ни одной организации или граждан, которые бы контролировали и наблюдали за вмешательствами извне.
Поэтому в целях тщательного контроля за недопущением вмешательства других стран, организаций в предстоящие парламентские выборы и систематический анализ за ситуацией, по инициативе общественных организаций создан центр мониторинга “КелечеккеЖол”.
Центр мониторинга будет вести тщательный контроль за косвенным и прямым вмешательством извне, предоставлять на постоянной основе информацию и специальные отчеты. Центр будет вести деятельность по мониторингу деятельности партий, кандидатов, средств массовой информации, неправительственных организаций и социальных сетей.
Если во время подготовки и проведения парламентских выборов будут зафиксированы факты зарубежного вмешательства, центр мониторинга немедля проинформирует об этом общественность, донесет всю правду до избирателей, сделает обращение соответствующим правоохранительным органам, и потребует разбирательств и принятия мер в рамках закона.
Резюмируя отметим, что наша основная цель – это недопущение вмешательства зарубежных стран, внешних сил в предстоящие парламентские выборы, сохранение независимости страны, обеспечение прав и свободы выбора граждан Кыргызстана, открытого, прозрачного, честного проведения выборов.
В то же время просим граждан и организации немедля сообщать обо всех вышеназванных фактах в центр мониторинга.
Телефоны: 0999 199 778 , 0550 05 30 30
Электронная почта:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.m
Вотсап: 0771 39 64 78, 0777 27 54 34
С уважением, Руководитель центра мониторинга “Келечекке Жол” ТурсунбекАкун
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