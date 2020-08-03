Бакыт Торобаев задаст себе вопрос?

Сможете ответить?

В 2007 году переступивший порог парламента с известной партией «Ак Жол» Бакыт Торобаев с тех пор еще не выходил из Жогорку Кенеша, (если не учитывать его работу министром МЧС в 2009-2010 годах). В 2010 году получил мандат с партией «Республика», а в 2015 году самостоятельно создал партию «Онугуу», стал народным представителем, раздавая обещания народу. Как ни говори, Бакыт Эргешевич сын своего отца, почувствовал, что его партия захромала, для утоления жажды мандата собрался объединиться с партией «Мекеним Кыргызстан». Удивляешься, что не задает себе вопросов: «Что стало с моими прежними обещаниями? Изберет ли меня народ снова? Смог я выполнить пожелание большинства, отстоять интерес народа? Что будет с доверием поверивших в 2015 году партии «Онугуу»? Если сам не хочет приближать к себе эти вопросы, то попробуем задать мы. Бакыт мырза, зададим вопрос с журналистской этикой. Это же международный опыт. Сможете ответить? Миссия народного представителя обязывает быть открытым перед общественностью. А вы смогли прочувствовать свою прямую обязанность?

Источник: газета «De факто» №23 от 31.07.2020/стр.3, gezitter.org