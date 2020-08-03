Растет доверие народа к власти

Каждые полгода Статистический комитет анализирует доверие народа к власти.

Точнее проводит оценку индекса доверия населения к государственным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Кыргызской Республики. Он недавно обнародовал итоги за первое полугодие 2020 года. Если в конце 2019-го индекс доверия населения к власти был 27,8 балла, то к концу июня 2020 года вырос до 30,5 балла.

Большинство народа доверяет Министерству чрезвычайных ситуаций (48,9 балла), затем Государственному комитету информационных технологий и связи (46,2 балла), а также местным управлениям (48 баллов) и представителям правительства в регионах (48,1 балла).

У жителей крупных городов Бишкека и Оша взгляды несколько другие. Например, в Оше 64 балла, в Бишкеке 53,1 балла. По стране много недовольных людей, не доверяющих чиновникам в Бишкеке, но за полугодие к госорганам выросло с 9 до 14 баллов. Изменились взгляды бишкекчан и на МВД, индекс доверия вырос с 1,6 балла до 34,3 балла. Также подросло доверие к Министерству здравоохранения от 1,7 балла до 20,4 балла, ну а к Бишкекской мэрии выросло с 10,9 балла до 53,1 балла. Кстати, доверие бишкекчан к Таможенной службе не повысилось, каким было полгода назад, таким и осталось.

В регионах тоже заметно повышение доверия населения. Самые высокие баллы завоевали Ошская и Баткенская области. По исследованиям, тамошние жители больше доверяют министерствам. В течение полугода жители Ошской области начали больше доверять власти (индекс вырос с 34 до 46 баллов).

К сожалению, чиновники Иссык-Кульской и Нарынской областей потеряли авторитет в народе (в Нарынской области индекс упал с 43,6 до 33,4; а в Иссык-Кульской с 41 до 39,5). На Иссык-Куле особенно Министерство образования потеряло репутацию. Подтверждается, что указанное министерство опустило свой авторитет еще в Нарыне и Таласе. В течение полугода индекс доверия снизился в Нарыне на 9 баллов, в Таласе на 35 баллов. Не ошибемся, сказав, что тем самым Министерство образования неважно ведет работу. Мы уверены, что министр Каныбек Исаков не отмахнется, а сделает вывод, продвинет работу вперед.

Источник: газета «De факто» №23 от 31.07.2020/стр.4, gezitter.org