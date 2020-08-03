Когда посмотрят на себя в зеркало выпавшие из игры политики?

Невольно качаешь головой, глядя на политиков, обходящих партию за партией, рвущихся войти в список.

Только у нас есть запредельные амбиции у политиков, эй! Мы в этом году чувствуем, насколько ценно и престижно стать депутатом Жогорку Кенеша. Снова вышли на «проспект» выборов с мешками пустых обещаний молодцы, кипевшие в котле политики с начала получения независимости, достигавшие вершин власти, но не сделавшие работы ни на копейку. Могли бы пройти перед зеркалом, задав себе вопросы: «не захромаю ли?», «вдруг не дойдем до приза и осрамимся?», «верит ли мне народ?», «не споткнусь ли?», «есть у меня моральное право участвовать в выборах?».

И народ наш интересный, когда же почувствует, что опаснее сегодняшней болезни те, кто находятся в политике уже 30 лет? А ведь у нашего народа был бы шанс к предстоящим большим гонкам вырезать как аппендицит большую толпу таких политиков. Верно? В этот раз мы задаем именно этот вопрос самому нашему населению, не записывая предложения снова и снова верхушке власти. Может быть, простое население после нынешнего посланного богом испытания разок встряхнется по отношению к политикам.

Источник: газета «De факто» №23 от 31.07.2020/стр.7, gezitter.org