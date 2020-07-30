Азимбек Бекназаров, общественно-политический деятель: «Судьба Атамбаева не была бы столь плачевной, если бы он прислушался к Икраму»

Если бы Атамбаев больше прислушивался бы к Илмиянову, а не Ниязову, то не стал бы враждовать с членами Временного правительства...
— Дополнительные санкции в отношении подсудимых в соответствии с законом устанавливает суд. А депутаты Жогорку Кенеша устанавливают сроки и виды наказания. Судя по тому, что я знаю, уголовное дело в отношении Илмиянова не было возбуждено по статье «Коррупция». Вроде как его обвинили в мошенничестве. Действительно, Илмиянов был одним из близких и доверенных людей Атамбаева. Если бы Атамбаев больше прислушивался бы к Илмиянову, а не Ниязову, то не стал бы враждовать с членами Временного правительства, которые привели его во власть. А члены Временного правительства в свою очередь не позволили бы Атамбаеву заниматься незаконными делами. Фарид Ниязов напоминал Медета Садыркулова, расколовшего семью Бакиевых надвое. Он сыграл большую роль в том, чтобы Атамбаев начал враждовать с друзьями. По сравнению с Ниязовым, Илмиянов меньше навредил Атамбаеву и его семье.
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 29.07.2020 / стр. 8, gezitter. org
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