Выборы-2020. Могут ли фигуранты уголовных дел баллотироваться в парламент?

Все остальные могут претендовать на мандаты.
Специалист в области избирательного и конституционного права Эрик Ирискулбеков пояснил 24.kg, в каких случаях кандидаты, фигурирующие в уголовных делах, могут баллотироваться в парламент по партийным спискам.
По его словам, для участия в гонке не допускаются только лица с непогашенной судимостью. Все остальные могут претендовать на мандаты.
«К примеру, человек проходит обвиняемым по какому-либо делу, но приговора суда еще нет — он может идти на выборы. Если его регистрируют в качестве кандидата, на него распространяется иммунитет, в частности он не может быть заключен под стражу, если ему предъявлено обвинение не по тяжкой или особо тяжкой статьям. Он, вообще, не попадает под уголовную ответственность», — пояснил Эрик Ирискулбеков.
ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
24.kg
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