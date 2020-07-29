"Это будет необычное голосование". Потенциальные нарушения на выборах во время карантина

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут, как и было запланировано, 4 октября.



В голосовании имеют право принять участие 3 млн 429 кыргызстанцев. Ни одна предвыборная кампания в Кыргызстане не обходилась без нарушений. В этом году ситуацию усугубляет пандемия. Агитаторам придется работать совсем в других условиях, а значит, и нарушения могут быть не такими, как обычно.

Kaktus.media решил узнать у специалистов, какие могут произойти нарушения во время выборов с учетом карантинных особенностей.

"Особо стоит обратить внимание на подкуп под видом благотворительности. ЦИК уже сделал предупреждения. Но мне кажется, что дальше будет сложнее контролировать данный процесс. Посмотрите, кто из партий, участвующих в приостановленных местных выборах, понес ответственность за раздачу продуктов под видом благотворительности в период ЧП? К сожалению, правоохранительные органы как будто ничего не видят", - высказалась она.

Абдрахматова также считает, что серьезным нарушением на выборах в условиях карантина и пандемии может стать нарушение тайны голосования. Будут ли созданы условия для действительного наблюдения, особенно если начнется вторая волна пандемии? Камер видеонаблюдения нет. От наблюдателей потребуют соблюдения дистанции, и нарушения процедур голосования можно просто не увидеть", - предположила член ЦИК.

Она также опасается нарушения права голосования в случае, если у избирателя обнаружится повышенная температура.

"У нас пока не прописан алгоритм, что делать в этом случае. Развернуть домой не получится, ведь будет нарушено конституционное право. Также все еще не ясно, как организовать голосование для тех, кто в обсервации на дому. ЦИК не стал закупать СИЗ для членов УИКов. Не будем же мы еще и волонтеров с медиками загружать урнами?" - сказала Абдрахматова.

Она напомнила, что одним из способов агитации являются публичные митинги, походы от двери к двери избирателей, которые сегодня не разрешается проводить из-за карантина.

"Конечно, будет применяться административный ресурс. Его и так нелегко вычислить, а с карантинными правилами будет еще сложнее", - высказалась специалист.

Не стоит забывать о скрытой агитации через государственные СМИ и черный пиар, который уже допущен со стороны президента, подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Все участники выборного процесса должны контролировать друг друга и потребовать от государства четких правил игры.

Кроме того, ЦИК уже больше года внедряет возможность использования онлайн-кабинета избирателя, что особо актуально было бы как для мигрантов, так и внутри страны в период ограничений в передвижении и контактов.

"Однако до настоящего времени онлайн-кабинет не заработал. Мигранты каждый день пишут жалобы. Кроме этого, воспользоваться услугой онлайн-кабинета может избиратель, если у него есть цифровая подпись или считывающее биометрический паспорт устройство. А таких граждан у нас, как вы знаете, мало, эти возможности цифровизации, к сожалению, еще недоступны подавляющему большинству кыргызстанцев", - подчеркнула она.

Поэтому вновь для большинства избирателей - как внутренних, так и внешних мигрантов - острым будет вопрос доступа к форме №2, к определению своего избирательного участка по месту фактического проживания, а не регистрации.

Эдиль Осмонбетов, политолог

Для Кыргызстана такие политические мероприятия всегда важны, а парламентские выборы особенно. Пандемия коронавируса осложнит транспарентные выборы для стабилизации политической системы. Ситуация интересна сама по себе, потому что каждый раз после их проведения наступает политическая нестабильность.

На ЦИК ложится задача ответить на все вопросы, чтобы не допустить никаких нарушений, также оппозиционные силы должны проявить все умения в предотвращении нарушений.

Партии должны задавать вопросы и предлагать совместные решения всех проблем.

"Результаты выборов должны быть одобрены всеми участниками процесса", - отметил Осмонбетов.

Любое нарушение может стать толчком, который нарушит хрупкую стабильность, что может стать очередным ударом для нас.

Бакытбек Жумагулов, эксперт по политологии

Нарушения на выборах в КР приводили к серьезным политическим последствиям, например, в 2004-2005 годах. Нарушения на президентских выборах в 2009 году стали одной из причин революции в 2010-м.

Больше всего обеспокоенность вызывают отказ в регистрации кандидатов политпартий, нарушение предельных сумм расходов, административное давление, подкуп и шантаж избирателей, вброс бюллетеней и карусели, подделка протоколов, удаление избирателей.

В 2013-2017 годах заработала национальная стратегия развития, которая улучшила выборный процесс и минимизировала нарушения на выборах.

Но до сих пор к категории риска относится применение административного ресурса и подкуп избирателей.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, эти две возможности будут использоваться. Надо добиваться, чтобы органы МСУ и партии не могли воспользоваться этим", - высказался Жумагулов.

Эксперт подчеркнул, что в период пандемии ЦИК должен принять документ в соответствии с рекомендациями штаба по соблюдению и карантинных мер, и конституционных прав избирателей.

"Вопрос открытый и по съездам политпартий, при определении списков кандидатов. Предвыборная агитация в условиях нынешней эпидемиологической ситуации по сути невозможна, что является тоже нарушением избирательного права, но это можно решить через онлайн-площадки. Но этот вопрос нужно прописать обязательно. Нужны правила проведения агитации", - высказался эксперт.

Азамат Темиркулов, доктор политических наук

Это точно будут самые необычные выборы в истории Кыргызстана, потому что пройдут в контексте эпидемии. Эпидемия очень сильно влияет на сам процесс проведения выборов, потому что сейчас пресекается массовое скопление людей, которое подразумевается именно на выборных мероприятиях и в день выборов.

"Меры предотвратят заражение людей, но и ограничат их в правах. Как проводить агитационную кампанию, если не рекомендуется массовое скопление людей? Как пройдут сами эти встречи? Ведь народ злится на действующую власть. Эти встречи могут сопровождаться скандалами и конфликтами. Особенно если на них будут действующие депутаты ЖК. Именно им придется выслушивать все недовольство. Чем закончатся эти встречи - большой вопрос", - высказался эксперт.

Закончатся ли они добром или же перерастут во что-то более серьезное?

Традиционные методы подкупа, давление на электорат ожидаемы, но волнует проблема болеющих коронавирусом.

"На УИКах будут люди с термометром и дезинфекторами, и в случае появления граждан с температурой, их просто не пустят на участок. А в законах нигде не прописано, что граждане с повышенной температурой тела не имеют права голосовать. Недопуск к участкам голосования на основе состояния здоровья - нарушение прав избирателей. Точно многие будут недовольны, и они будут подавать в суд", - предположил он.

Темиркулов считает, что критическая масса электората и недовольных политических партий вполне себе могут оспорить результаты выборов и в целом их легитимность.

"Были же предложения перенести выборы, мы сейчас рискуем столкнуться с массовым недовольством", - заключил эксперт.





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