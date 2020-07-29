Марату Аманкулову приписали признание в том, что «Биримдик» - партия власти

«Я лично, партия «Биримдик», поддерживаем политику нашего президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Партия «Биримдик» - партия власти».

Парламентские выборы все ближе. Это ощущается все явственнее, когда «борьба за умы» и дискредитация оппонентов в информационном пространстве принимает все более открытую форму.

Администратор группы «БеспределKG» Афтандил Жоробеков опубликовал обрезанную версию интервью Vesti.kg с председателем партии «Биримдик» Маратом Аманкуловым.

В видеозаписи депутат предстает произносящим фразу: «Я лично, партия «Биримдик», поддерживаем политику нашего президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Партия «Биримдик» - партия власти».

Однако стоит отметить, что исходный вариант фразы, из которого собрали опубликованный ролик, звучит так:

«Вокруг партии «Биримдик» много слухов, но чаще всего это неправда. Мы сейчас проводим конференции в пяти городах, где проходят выборы в местные кенеши, и самый часто задаваемый вопрос – правда ли, что мы «партия власти».

Нет, мы не партия власти.

Я лично и партия «Биримдик» поддерживаем политику Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Но, как я сказал, наша партия – идеократическая. Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия. Точно так же, как если нашу идею разделяют учителя и врачи, значит, мы – партия учителей и врачей. Если ее разделяют дворники, то мы – партия дворников. Если строители – партия строителей. Мы хотим стать этой объединяющей силой, и к этому у нас есть все предпосылки».

Vesti.kg.