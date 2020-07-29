Марату Аманкулову приписали признание в том, что «Биримдик» - партия власти

«Я лично, партия «Биримдик», поддерживаем политику нашего президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Партия «Биримдик» - партия власти».
Парламентские выборы все ближе. Это ощущается все явственнее, когда «борьба за умы» и дискредитация оппонентов в информационном пространстве принимает все более открытую форму.
Администратор группы «БеспределKG» Афтандил Жоробеков опубликовал обрезанную версию интервью Vesti.kg с председателем партии «Биримдик» Маратом Аманкуловым.
В видеозаписи депутат предстает произносящим фразу: «Я лично, партия «Биримдик», поддерживаем политику нашего президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Партия «Биримдик» - партия власти».
Однако стоит отметить, что исходный вариант фразы, из которого собрали опубликованный ролик, звучит так:
«Вокруг партии «Биримдик» много слухов, но чаще всего это неправда. Мы сейчас проводим конференции в пяти городах, где проходят выборы в местные кенеши, и самый часто задаваемый вопрос – правда ли, что мы «партия власти».
Нет, мы не партия власти.
Я лично и партия «Биримдик» поддерживаем политику Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Но, как я сказал, наша партия – идеократическая. Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия. Точно так же, как если нашу идею разделяют учителя и врачи, значит, мы – партия учителей и врачей. Если ее разделяют дворники, то мы – партия дворников. Если строители – партия строителей. Мы хотим стать этой объединяющей силой, и к этому у нас есть все предпосылки».
Vesti.kg.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!