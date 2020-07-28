Премьер-министр рассказал, как правительство готовится ко второй вспышке коронавируса

Во всех областях страны откроют инфекционные больницы

В Бишкеке и Оше началось строительство инфекционных больниц. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство ведет подготовительную работу ко второй вспышке короновирусной инфекции.

- На прежней авиабазе развернут стационар на 1 тыс. 306 больных, - заявил глава кабмина. - Недавно мы поговорили с президентом и решили во всех регионах открыть инфекционные стационары, где должны поместиться не менее 100 пациентов. Во всех областях определили помещения, где будут находиться пациенты.

Источник: vesti.kg