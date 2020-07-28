Феликс Кулов: «Я решил не возглавлять партийный список»

Партия «Ар-Намыс» собирается провести внутрипартийные выборы

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов выпустил обращение в связи с проведением праймериз – внутрипартийных выборов.

Текст обращения:

«На 4 октября назначены выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Предстоящая предвыборная кампания и сами выборы будут проходить в крайне сложных условиях. Пандемия коронавируса самым негативным образом отразилась на жизни и здоровье наших сограждан, привела к резкому ухудшению их экономического положения.

Недовольство людей переносится на правительство, чиновников, политические партии. Даже высказывают предложения или вообще не проводить выборы в таких условиях, или отказаться от партийных списков и проводить их по мажоритарному принципу.

Однако подобные призывы противоречат нашей Конституции. Поэтому выборы в Жогорку Кенеш должны быть проведены в установленные законом сроки, в том числе и по партийным спискам.

Партия «Ар-Намыс» намерена принять в них участие, и в связи с этим, будучи руководителем партии, я решил сделать некоторые разъяснения для своих сторонников и по их просьбам.

По мнению некоторых, у меня как у лидера партии есть два больших минуса. Это якобы мой возраст и многолетнее пребывание в политике, правда, за исключением последних пяти лет.

Но в названных недостатках есть и свои плюсы.

Во-первых, в силу возраста я не претендую ни на какие должности.

Во-вторых, для меня главная задача – это передать свои знания другим, чтобы они учились не на своих ошибках, а на ошибках и накопленном опыте старшего поколения. Как говорится, опыт не должен уходить в отставку.

Идеологически партия «Ар-Намыс» является прогрессивно - консервативной. Мы стремимся к гармоничному соединению нового, прогрессивного, с одновременным сохранением при этом традиционных ценностей.

Многие критикуют лидеров партии за вождизм, за то, что те набирают в свою команду людей по признакам личной преданности или с большими кошельками. Данное распространенное мнение к нам не относится. И это очень легко проверить по выборам в Жогорку Жогорку Кенеш V созыва в 2010 году, когда наши партийцы впервые стали депутатами.

Перед предстоящими осенними выборами 2020 года мы решили усовершенствовать систему отбора кандидатов в депутаты путем внедрения такой демократической процедуры как праймериз.

Праймериз – это внутрипартийные выборы, когда сами партийцы, а не лидер, решают, кто войдёт в предвыборный партийный список и, возможно, будет представлять партию в парламенте.

Отбор для участия в праймериз и сам праймериз будет проходить следующим образом.

Член партии, а также любой гражданин, желающий идти на парламентские выборы по списку «Ар-Намыс», должен направить заявление с кратким изложением основных пунктов своей будущей предвыборной платформы и резюме по электронному адресу, указанному ниже.

Возраст, национальность и прочие вещи значения не имеют.

Значение имеют: патриотизм, но не на словах, а на деле; честность, порядочность, профессионализм, ответственное отношение к работе, умение грамотно выражать свои мысли, как устно, так и письменно.

После изучения представленных документов потенциальный кандидат получит право участвовать во внутрипартийных выборах. При этом не исключено объединение с другими партиями и общественно-политическими объединениями, но только под флагом «Ар-Намыс».

Должен отметить, в нашей партии существует одно непреложное правило, которому мы все подчиняемся: критика без одновременного внесения конкретных предложений не допускается.

Назвал проблему – предложи и решение. Критиков много – предлагающих мало. Но предложения не должны носить общий, неконкретный характер, когда их невозможно проконтролировать. Например, как можно поверить программе, в которой почти каждый пункт начинается общими словами «усилим борьбу», «активизируем работу», «добьёмся улучшения», «преодолеем, повысим, обеспечим…» и тому подобными громкими, но в тоже время голословными, ничем не подкрепленными дежурными обещаниями?

В последнее время к нам обращается немало желающих с просьбой включить их в предвыборный партийный список. Всем им сказали, что не лидер, а исключительно члены партии наделены правом принимать решение по этому вопросу.

В настоящее время, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, прорабатывается механизм и процедуры проведения праймериз, чтобы он прошёл максимально открыто и демократично. К обсуждению кандидатур допускаются все желающие. Секретов от народа нет и не может быть. Мы открыты для всех.

По итогам праймериз и широкого обсуждения программ кандидатов, путем проведения тайного голосования сформируется предвыборный партийный список кандидатов, достойных избрания в высший законодательный орган страны.

Сегодня избиратели не знают, какой именно депутат представляет их интересы в Жогорку Кенеше, к кому они могут обратиться в случае необходимости, с кого конкретно они могут спросить за невыполнение предвыборных обещаний. Наша система, не нарушая Конституцию, позволяет устранить этот серьёзный недостаток.

Также мы решили ввести не нарушающий Конституции механизм добровольного сложения полномочий депутата, не оправдавшего надежд избирателей или же совершившего поступок, несовместимый с высоким званием народного избранника. Это будет одним из основных требований для включения кандидата в избирательных список.

Разумные и обоснованные предложения кандидатов дополнят общепартийную программу, большинство пунктов которой подкреплены ранее разработанными нами законопроектами.

Мы, например, не обещаем сразу повысить зарплаты, пенсии, потому что при нынешнем дефиците бюджета это будет попросту обманом. Но у нас есть решение, позволяющее в течение 2-3 лет обеспечить значительное повышение благосостояния нашего народа за счет практической реализации статьи 12 Конституции.

В ней записано, что земля, ее недра, воды и другие ресурсы используются как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана. Проще говоря, наши природные богатства должны не на словах, а на деле способствовать улучшению материальной стороны жизни каждого гражданина нашей страны.

Позже, когда будет официально дан старт агитационной кампании, мы представим наши предложения, и все смогут убедиться в их реальности, исполнимости, эффективности и отсутствии какого-либо популизма.

И еще. Я решил не возглавлять партийный список. Возглавит предвыборный список, образно говоря, «коллективный локомотив» в лице нескольких человек, которых предстоит избрать на съезде партии по итогам праймериз. Проверим, как говорится, в «боевой обстановке» новое поколение политиков.

Также совместно с партийцами и кандидатами, состоящими в резервном списке, я намерен организовать практическую реализацию наказов избирателей и нашей партийной программы.

Понятно, что ответственность с лидера партии за работу его партийцев-депутатов никто при этом не снимает. Мы будем выполнять предвыборные обещания, поддерживая тесные контакты с избирателями и обратную связь с ними. По существующему положению, статус депутата не позволяет совмещать депутатскую деятельность с иными ее видами, поэтому эта практическая работа, максимально приближенная к реагированию на повседневные нужды избирателей, является для людей не менее важной, чем законодательная.

Пандемия изменила мир, и он уже не станет прежним. От честного и профессионального состава парламента зависит принятие судьбоносных для страны решений, которые должны соответствовать новым вызовам и угрозам. Ответственность будущих депутатов и политических партий, которые приведут их в Жогорку Кенеш, перед народом огромная как никогда. Работать как раньше уже не получится.

Мы приглашаем всех, кто реально способен на продуктивную деятельность во благо своей страны!»

Особо Кулов подчеркнул, что это заявление не нарушает закон, несмотря на то, что предвыборная кампания еще не началась.

«Данное обращение не является нарушением закона, так как затрагивает только вопросы внутрипартийных выборов и разъясняет в связи с этим условия проведения праймериз и требования к кандидатам, желающим принять в них участие», - указал Кулов.

Праймериз планируют завершить к 15 августа 2020 года. Заявки можно присылать по электронному адресу ar-namys2020mail.ru.

Источник: vesti.kg