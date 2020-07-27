Политпартии открыли свои избирательные фонды. Какие партии сколькими средствами располагают?

Бишкек, “Саясат.kg”. Данные по счетам других партий еще не предоставлены.

41 из 43 заявивших о своих намерениях участвовать в парламентских выборах политических партий открыли счета для контроля расходов на свою деятельность.

По законодательству банки обязаны еженедельно представлять в ЦИК данные о поступлении и расходовании средств, находящихся на спецсчете политпартии.

ЦИК проинформировал, что на данный момент партия «Мекеним Кыргызстан» положила на свой счет 3 млн сомов, Партия зеленых Кыргызстана — 200 сомов, а «Социал-демократы» — 50,3 тыс. сомов. Данные по счетам других партий еще не предоставлены.