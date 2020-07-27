Сабиржан Абдикаримов не уходил с поста министра здравоохранения

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикармив не покидал свой пост.

Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

«Ранее некоторые СМИ сообщили, что Абдикаримов сложил с себя полномочия министра здравоохранения. В ответ на это в РЦУЗ сообщили, что в настоящее время министром здравоохранении является Сабиржан Абдикаримов. Он находится на больничном», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня некоторые СМИ сообщали о том, что Сабиржан Абдикаримов добровольно сложил полномочия министра здравоохранения.

Источник: media-center.kg