Нариман Тюлеев, бывший мэр города Бишкека: «Они думают, что придут во власть, если власть будет смещена на волне пандемии»

Нариман Тюлеев видел взлеты и падения в своей жизни и временами он делится толковыми мыслями по тому или иному поводу.

На этот раз он попал в точку, рассказывая о потаенных намерениях отдельных политиков. По правде говоря, встречаются у нас те, кто занимается политикой, пользуясь ситуацией. Вот что о них говорит господин Нариман…

— Сейчас никто не скажет что-то хорошее о выборах. Мол, президент проводит выборы, несмотря на то, как народ мучается. Если бы этот человек не провел выборы, те же критикующие политики начали бы обвинять его в узурпации власти. Некоторые из них мне говорят: «Зачем в такое тяжелое время помогаешь им, помолчи, они все равно уйдут». Вы понимаете? Они не думают о народе. Я открою вам секрет – они думают, что придут во власть, если власть будет смещена на волне пандемии. Таково мнение некоторых политиков. Они-то и говорят: «Зачем помогаешь? Денег слишком много?» Я помогаю не потому, что деньги некуда девать. Деньги я заработал не как вы, продавая спирт или подобное. Даже последними деньгами делюсь с народом. А вы сидите с дурными намерениями, думая о том, как попасть во власть, если она будет смещена. С такими мыслями вы не попадете во власть.

Сейчас мы идем на выборы по новому методу. Никто сейчас не сможет пойти на встречу с народом, не так ли? Отныне будут проводиться онлайн-встречи с народом, по интернету. В такое тяжелое время нам как-то нужно провести выборы.

Я, например, не пойду на выборы. Мне они не нужны. Скажу как рядовой гражданин – если выборы не будут чистыми, то придут так называемые чимкирики. Этих чимкириков нужно приковать к черным гранитным камням. Нам нужно связать 120 или 110 чимкириков и избрать других. Надо избрать других, чтобы пришло новое правительство. А эти взяли свои зарплаты, премии, рванули на озеро, несмотря на то, что народ истребляется. Вы хотите, чтобы эти вернулись и продолжили работать, полгода? Если они вернутся, то истребят народ. Поэтому выборы нужно провести своевременно.

На выборах можно будет отбирать. Народ не должен дать обмануть себя за полбутылки, за бутылку, за 100 или 1000 сомов. Народ понимает, он не должен дать себя обмануть. Таково мое желание. Пускай народ будет в добром здравии. Пускай будет мир в нашей стране.

Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 2