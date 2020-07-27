Женщины-депутаты не смогли собрать подписи за внеочередное заседание парламента

Для созыва внеочередного заседания Жогорку Кенеша необходима 41 подпись, нам удалось собрать только 12.
Представители форума женщин-депутатов не смогли собрать нужное количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. Об этом 24.kg сообщила лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.
По ее словам, нардепы хотели принять поправки в Закон «О госзакупках», позволяющие правительству приобретать напрямую у производителей необходимую продукцию и лекарства, минуя перекупщиков и частные фирмы.
«Для созыва внеочередного заседания Жогорку Кенеша необходима 41 подпись, нам удалось собрать только 12. Потом тема и вовсе потеряла актуальность. Кабмин начал в условиях режима ЧС закупать товары без участия посредников», — сказала Айсулуу Мамашова.
Отметим, ранее с инициативой собраться и принять ряд важных законопроектов к спикеру Дастанбеку Джумабекову обратились депутаты Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков и Жанар Акаев. Предложение не прошло.
Напомним, полномочия депутатов шестого созыва заканчиваются в день первого заседания нового состава ЖК.
Источник: 24.kg
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