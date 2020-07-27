(Фото) Последнее письмо Азимжана Аскарова появилось в Сети

Правозащитника похоронят в Узбекистане

Последнее письмо правозащитника Азимжана Аскарова опубликовала в социальной сети правозащитница Аида Байжуманова. Она поведала, что в этом письме Аскаров просил передать ему книги и некоторые материалы.

«Это последнее письмо Аскарова Азимжана-ака, его последняя просьба, - отметила она. - Спасибо коллегам, которые помогли собрать материалы, передать ему. «Бир Дуйно» до последнего билось за его жизнь и свободу! Этим письмом Азимжан-ака благодарит всех коллег и партнёров, которые были с ним до конца! Он хотел жить, он надеялся и держался, много читал, изучал языки, мечтал о свободе и справедливости!»

Правозащитница Толекан Исмаилова сообщила журналистам, что Азимжана Аскарова похоронят в Узбекистане - таково было его желание.

Напомним, осужденный на пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров умер 25 июля 2020 года в колонии №47. По официальной версии, у него была пневмония.

Источник: vesti.kg