Власть теперь виновата и в смерти сепаратиста

Огромен вклад А. Аскарова в пролитие крови тысяч кыргызстанцев.
Не только вклад, но и непосредственная вина. У кыргызов не принято говорить плохое про усопшего. Однако если сейчас не прозвучит эта горькая правда, грантоеды постараются создать общественное мнение и выставить кровопийц героями. Им же надо отработать получаемые деньги.
Мы сейчас теряем не одного сепаратиста, а тысячи наших сограждан. Потеряли занявшего место в сердце кыргызского народа аалыма Чубака ажы и скорбим, оплакивая его. Скольких ученых, известных личностей мы потеряли!
Те, кто не оплакивал их кончины, сегодня рыдают, потеряв «никому не причинившего вреда человека», попутно обвинив в его смерти власть.
Вот, кто враг, а кто свой. Это только верхушка айсберга. Объединяются подобные им другие разлагающие нас изнутри силы, будучи заинтересованы в раскачивании ситуации в государстве в любой благоприятный для них момент.
Поэтому думайте и разбирайтесь, кто есть кто, кому что нужно.
Источник: chyndyk.kg
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