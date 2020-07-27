Полпред правительства в Иссык-Кульской области Осмоналиев назначен первым замрукаппарата кабмина

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Осмоналиев Акылбек Шарипович покинул свою должность и назначен первым заместителем руководителя аппарата кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства