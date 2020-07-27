Акылбек Осмоналиев освобождён от занимаемой должности полпреда правительства в Иссык-Кульской области

Осмоналиев освобождён от занимаемой должности полпреда правительства в Иссык-Кульской области

Осмоналиев Акылбек Шарипович освобождён от занимаемой должности полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: Кабар