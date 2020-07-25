Президент пока не стал подписывать закон о манипулировании информацией

«Закон нам нужен, но его надо доработать»
Сооронбай Жээнбеков отправил Закон «О манипулировании информацией» на доработку. Об этом президент рассказал в интервью «Биринчи радио».
«Моя позиция заключается в том, что такой закон нужен в нашей стране, - сказал он. - Это нужно прежде всего для защиты прав человека и его здоровья, нам необходимо защитить людей от клеветы, негатива и так называемой фейковой информации. Другие страны тоже борются с фейками».
Жээнбеков отметил работу депутатов Гульшат Асылбаевой, Айнуры Осмоновой и других во главе со спикером парламента, которые инициировали данный законопроект.
«Не побоялись критики со стороны гражданского общества и средств массовой информации, - добавил он. - Во время обсуждения закона мы все убедились в том, что в нашем обществе существует проблема, связанная с фейковой информацией. Мы увидели, что закон нужен, когда были дебаты внутри и вне стен Жогорку Кенеша».
Глава государства предложил доработать документ с участием представителей медиасферы, нардепов, сотрудников его аппарата, соответствующих министерств.
Источник: вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!