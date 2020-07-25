Президент пока не стал подписывать закон о манипулировании информацией

«Закон нам нужен, но его надо доработать»

Сооронбай Жээнбеков отправил Закон «О манипулировании информацией» на доработку. Об этом президент рассказал в интервью «Биринчи радио».

«Моя позиция заключается в том, что такой закон нужен в нашей стране, - сказал он. - Это нужно прежде всего для защиты прав человека и его здоровья, нам необходимо защитить людей от клеветы, негатива и так называемой фейковой информации. Другие страны тоже борются с фейками».

Жээнбеков отметил работу депутатов Гульшат Асылбаевой, Айнуры Осмоновой и других во главе со спикером парламента, которые инициировали данный законопроект.

«Не побоялись критики со стороны гражданского общества и средств массовой информации, - добавил он. - Во время обсуждения закона мы все убедились в том, что в нашем обществе существует проблема, связанная с фейковой информацией. Мы увидели, что закон нужен, когда были дебаты внутри и вне стен Жогорку Кенеша».

Глава государства предложил доработать документ с участием представителей медиасферы, нардепов, сотрудников его аппарата, соответствующих министерств.

Источник: вести