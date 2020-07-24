Депутаты ЖК оплатили врачам из «красной зоны» КТ легких

«Оплачивают без вопросов, просто берут список»
Депутаты ЖК оплатили компьютерную томографию легких для медиков, работающих в «красной зоне». Об этом в соцсети написала парламентарий Эльвира Сурабалдиева.
«О таких мелочах не пишу обычно. За три дня 20 медиков, вышедших из «красной зоны», прошли КТ легких. Оплачивают КТ депутаты ЖК: без вопросов, просто берут список. На сегодня — Мамашова, Тулендыбаев, Абжалиев».
Источник: vesti.kg
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