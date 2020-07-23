Коллектив энергопредприятия просит уволить «директора-теоретика»

Ранее работники ТПВЭС не раз просили назначить руководителем другого человека

Коллектив Таласского предприятия высоковольтных сетей просит избавить его от директора-непрофессионала, сводящего с подчиненными личные счеты. Обращение к председателю ОАО НЭХК Айтмамату Назарову, председателю Совета директоров ОАО НЭСК Тилеку Айталиеву и гендиректору ОАО НЭСК Эмилю Куданову распространили работники ТПВЭС.

«Коллектив Таласского ПВЭС обращается к вам, поскольку мы уже не в состоянии работать с новым директором Мирланом Эсенкуловым», - говорится в нем.

Мирлан Эсенкулов возглавил ТПВЭС недавно, но, по словам авторов обращения, успел настроить против себя многих подчиненных.

Во-первых, потому что заставляет персонал постоянного состава заключать трудовой договор на срочной основе (от 3 месяцев до одного года).

«При этом его кадры – новый водитель и бухгалтер – приняты на бессрочной основе», - обращают внимание в письме.

Ведущего инженера СНТБ А. Куликова, находящегося на больничном и готовящегося к ампутации ноги, директор якобы принуждал поскорее уволиться по собственному желанию.

«Заставляет весь персонал предприятия перейти на сотовый оператор MegaCom, так как директор таласского филиала компании – его друг, - продолжают авторы обращения. - Но персонал предприятия больше 15 лет пользуется оператором Beeline, почти 90 процентов пользуются корпоративом связи. И экономически работникам предприятия тоже невыгодно менять оператора».

Несмотря на отсутствие нарушений трудовой дисциплины и должностных инструкций, лично назначил внеочередную проверку знаний дежурных электромонтеров (ДЭМ) подстанций, поскольку некоторые из них не смогли ответить на его теоретические вопросы.

«Экзамены организовывает сам, - сообщают в обращении. - Сам готовит билеты, как для учебного заведения. Сам участвует в опросе экзаменуемого и этим вызывает нервозность у проверяемого, хотя в состав комиссии не входит. Вопросы билетов охватывают все правила, уровень требований как для инженерно-технического состава, хотя нужно сдавать только технику безопасности и ТЭ. Комиссия заседает полдня, чтобы принять экзамены у 1-2 человек. Все вопросы - голая теория».

Но вот что странно: провалившие экзамены сотрудники продолжают дежурить и исполнять свои обязанности. Одного только электромонтера Эгембердиева, который провалил дважды, хотят перевести на другую подстанцию. Впрочем, на точно такую же должность, что не решает вопрос о его несоответствии.

При этом двоим не сдавшим экзамен электромонтерам понизил разряд, что отразилось на их заработной плате. Однако по правилам в таком случае их можно было наказать только лишением премии, снижением группы по технике безопасности или уж полным отстранением от работы, уверяют в ТПВЭС.

Но и премии он лишает самостоятельно, по своему желанию, говорят там, не взяв у работников предприятия даже объяснительных.

«По главному вопросу капитального строительства 2020 года – реконструкции подстанции «Тулебердиева» так и не провел производственного совещания, не узнал, что необходимо для успешного проведения работ со стороны руководства, - продолжают в коллективе ТПВЭС. – Но при этом попытался лишить ведущего инженера ОКС кабинета».

Кроме того, коллектив ТПВЭС считает, что Мирлан Эсенкулов необоснованно выписывает себе командировочные. Например, якобы собираясь поехать инспектировать высоковольтные линии, получает деньги на 9 дней, но при этом на точке появляется всего на пару часов, да и то не каждый из заявленных день.

«С 4 по 8 июня 2020 года официально были выписаны командировочные в Чаткальскую долину на ПС «Куруу-Тегерек», - говорят в ТПВЭС. - Фактически эти денежные средства были использованы не по целевому назначению».

Ну и по мелочи – по словам представителей коллектива, Мирлан Эсенкулов использует автомашины предприятия в личных целях и затем заставляет начальников служб списывать ГСМ, а также, пользуясь своим служебным положением, привлекает подчиненных к разгрузке камня и сена в личном хозяйстве.

«И всего это новый директор «добился» за 3 месяца работы, еще и в режиме карантина, - пишут авторы обращения. – А что будет потом – невозможно вообразить. Коллектив ТПВЭС просит вас освободить от занимаемой должности директора-теоретика Мирлана Эсенкулова, не имеющего производственного опыта, и назначить нормального производственника из действующего состава».

Обращение подписали 60 человек.

Отметим, что коллектив Таласского предприятия высоковольтных сетей уже обращался к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с просьбой избавить предприятие от Мирлана Эсенкулова на должности директора.

«Этот человек никогда в жизни не работал на производстве и тем более в секторе энергетики», - недоумевают там.

Мирлан Эсенкулов действительно работал старшим преподавателем в Таласском колледже Института современных технологий в образовании (ИСИТО), а также преподавал в техникуме в том же городе. В 2017 году был руководителем предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова по Таласу, а позже был спикером Таласского городского кенеша.

В ТПВЭС считают, что назначение Мирлана Эсенкулова лоббировал спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

В «Национальной энергетической холдинговой компании» Vesti.kg ответили, что не вмешиваются в кадровую политику ОАО «Национальная электрическая сеть».

Источник: vesti.kg