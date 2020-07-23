Дайырбек Орунбеков, журналист: «Вы оказались отвратительнее, чем коронавирус!»

резидент, как оказалось, не занимается популизмом, он не выступает с речами, а молча работает.

— Приходится обратиться к тем, кто расшумелся, увлекся черным пиаром. Пока человечество борется с коронавирусом, атамбаевцы и другие политические силы выступают с радикальными призывами, желая захватить власть силой. Учат уму-разуму даже те, кто вчера отсидел за решеткой по обвинению в воровстве. Есть силы, которые оспаривают должности, ставят под сомнение репутацию власти, желают поднять народ.

Да, и правительство допускает ошибки, государство у нас бедное, ни на что не хватает. В этом не виноват Сооронбай Жээнбеков. Виноваты все, кто на протяжении тридцати лет рассасывали богатство кыргызов, как паразиты, вынудили погрязнуть в долгах. Но сейчас не время во всем этом разбираться.

Идет биологическая война, всем нам нужно стать солдатами, вступить в войну, взяв в руки оружие. Те, кто в такое тяжелое время очерняют власти, хотят отправить в отставку президента, являются настоящими врагами народа, особенно это касается тех, кто хотят накалить политическую ситуацию, устроить беспорядки, словно вируса нам мало.

Президент, как оказалось, не занимается популизмом, он не выступает с речами, а молча работает. По его поручениям работают соответствующие органы, градоначальники, правительство. У нас нет условий, чтобы совершить чудо. Экономика у Кыргызстана бедная! Но среди нас полно молодцев, хороших людей, патриотов. Они оказывают содействие. Русские и казахи восхищаются кыргызами.

После переговоров президента из Турции поступили на чартерном самолете жизненно важные лекарства. Турецкий народ продемонстрировал братское отношение, протянул руку помощи в тяжелое время. Надо благодарить! Чуть ранее была получения гуманитарная помощь из России.

Родные, нужно проявить терпение, сплотиться в один кулак. А как иначе мы победим болезнь? Доколе будут вонять в социальных сетях и плести интриги горстка людей, у которых камень за пазухой?

Разве будут переживать за кыргызов те, кто вчера оценил деревянного коня за 14 тысяч 500 евро, покупал обычные стулья за 100 тысяч сомов, а «Кыргызгаз» продал за 1 доллар? Или мошенники, которые разграбили «Мегаком», украли миллионы, трижды меняли собственное имя? Какой из ныне болтающих политиков сделал что-то хорошее для кыргызов, почему бы не взглянуть на историю? Обращаюсь, в грубой форме к тем, кто хочет отвлечь внимание нарда, воспользоваться ситуацией – заткнитесь. Не мешайте, нам нужно благополучно преодолеть беду, найдется еще время на то, чтобы поквитаться, критиковать, покопаться. До тех пор остудите пыл!

Мы очень хорошо знаем и не забыли, нанимающие троллей и обостряющие политическую ситуацию – вчерашние воры. Вы те, кто грабил народ! Эти деньги, эти силы, эту энергию направьте против вируса, иначе вы отвратительнее, чем коронавирус!

На что вы еще способны, кроме того, чтобы думать, как объединившись поднять народ и сместить власти? Допустим, власти действительно никуда не годятся, что в таком случае предложите вы, какую помощь окажете? Взгляните на себя в зеркало, чем вы вчера занимались? Разве не из-за вас Кыргызстан погряз в долгах, а народ вынужден скитаться?

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 22.07.2020 / стр. 6