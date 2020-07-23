Ко второму этапу «Безопасного города» так и не приступили. Кто виноват?

Правительство закрывает глаза на бездействие победителя тендера

Победителя тендера на реализацию второго этапа масштабного проекта «Безопасный город» в Кыргызстане объявили еще в августе 2019 года. Им стала китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.

В течение 2020 года там обещали охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек – 266 стационарных и 40 передвижных – во всех областях страны (двух городах республиканского и 15 областного значения, а также в 73 населенных пунктах).

Но больше половины года уже прошло, а о результатах работы что-то не слышно. Никаких новостей с тех пор как завершилась реализация первого этапа.

Объясняя задержку, фирма ссылается на форс-мажорные обстоятельства. Но сколько можно? Кыргызстанцев интересует, что мешает подрядчику выполнить взятые на себя обязательства. И когда, наконец, он собирается это сделать?

При этом правительство КР как будто закрывает глаза на эту пробуксовку. И в ситуации, когда логично было бы ожидать расторжения контракта и проведения нового тендера, не обращает внимания на бездействующего подрядчика. Выглядит весьма странно. Уж не стоит ли за победителем тендера кто-то из представителей власти?

Кстати, не стоит забывать и еще об одном факте.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. фигурирует в деле о мошенничестве, по подозрению в котором в декабре 2019 года задержали бизнесмена Сыргака Кенжебаева. Речь шла о 350 тыс. долларов, которые предприниматель получил от будущего китайского инвестора, обещая помочь с тендером на реализацию «Безопасного города».

«Сыргак взял у меня 350 тыс. долларов и паспорт, а потом, после проведения тендера, потребовал еще 250 тыс., и тогда я отказался, - рассказал китайский бизнесмен Мойталифу Маймайтяминг, представляющий фирму. – Когда я начал просить свой паспорт, он отказался и стал угрожать мне связями в МВД».

В ГКНБ тогда заявили, что в ходе досудебного производства удалось получить «неопровержимые доказательства» требования этих 250 тыс. долларов.

Сыргак Кенжебаев должен ответить по закону. Но китайская компания… Ведь фактически там признались, что дали взятку, надеясь на содействие при проведении тендера. Как быть с этим?

Компания-подрядчик, выигравшая право реализовать проект республиканского масштаба, призналась в даче взятки. Это скандал. Но почему-то в этой истории инвесторы неизменно предстают только пострадавшими от обмана со стороны местного бизнесмена.

Можно было предположить, что после обнародования этой информации правительство немедленно расторгнет контракт и назначит новый тендер. Или хотя бы сделает заявление по этому поводу. Но кажется, что подобные «мелочи» никого не интересуют.

Напомним, победителем тендера на реализацию второго этапа «Безопасного города» в августе 2019 года стала китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Она предложила выполнить работу всего за 2 млрд 654 млн 558 тыс. 940 сомов.

При этом Концерн радиостроения «Вега», уже завершивший работу по первому этапу, оценил вторую фазу в 4 млрд 802 млн 338 тыс. 446 сомов, а «Безопасность информационных систем» - и вовсе в 5 млрд 67 млн 794 тыс. 340 сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. называет себя инновационной компанией, специализирующейся на реализации высокотехнологичных проектов в сфере автоматизации и образования, а также медицине и других сферах. Создание «умных городов» тоже входит в число таких, но вот только информации об уже проделанной работе на сайте фирмы найти не удалось.

В Кыргызстане компания должна установить 306 АПК по всей стране, в том числе 46 в Бишкеке, 34 в Оше и 30 на трассе Бишкек-Ош.

Первый этап «Безопасного города», который за 35 млн долларов реализовала «Вега», успешно завершен. Правительство не раз отмечало, что после установки камер количество ДТП в столице и Чуйской области сократилось на 50-70%.

Источник: vesti.kg