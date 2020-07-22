Адвокат: Назначение рассмотрения дела по Батукаеву в городском суде незаконно

На 23 июля в Бишкекском городском суде назначено рассмотрение дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Об этом сообщил Замир Жоошев – адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом данного дела.

На своей странице в Facebook адвокат написал, что рассмотрение дела в горсуде 23 июля противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса.

«Согласно УПК, жалобы на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение 30 суток со дня постановления приговора. Приговор Первомайского райсуда по делу Батукаева был вынесен 23 июня текущего года. Значит его можно обжаловать до 23 июля включительно, что мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, и собираемся сделать. Однако, не дождавшись поступления жалобы от адвокатов экс-президента, дело уже передали в городской суд, а там успели назначить процесс», - написал Жоошев.

По его словам, нарушено еще одно требование УПК, согласно которому в течение 30 суток материалы уголовного дела должны находиться в районном суде и могут быть переданы в суд апелляционной инстанции вместе с поступившими жалобами и представлением по истечении этого времени.

23 июня в Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Из четырех подозреваемых тюремный срок получил только бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того он лишен государственных званий и наград – орденов «Данакер» и «Манас» II степени, медали «Данк», именных часов президента. Также, согласно приговору, его имущество и имущество его близких подлежит конфискации.

Источник: Азаттык