Депутат Жамалдинов: «Онугуу - Прогресс» не успела подать заявку в ЦИК

«Но если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, думаю, будем пытаться»

Партия «Онугуу-Прогресс» не успела подать заявку в Центризбирком. Об этом Vesti.kg сказал депутат ЖК, заместитель лидера политобъединения Зиядин Жамалдинов.

- Насколько я знаю, партия не успела подать заявку в ЦИК, - сказал нардеп. - Наш лидер Бакыт Эргешевич заболел же в то время. Ему нужно было заниматься своим здоровьем. Что касается того, собираемся ли мы принять участие в выборах, партия не успела же подать заявку. Все будет зависеть от ситуации. Если, дай бог, наш народ сможет победить пандемию, будем пытаться, наверное. Посмотрим.

Источник: vesti.kg