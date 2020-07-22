“Онугуу-Прогресс” не будет участвовать в выборах в парламент. С какой партией Торобаев пойдет в ЖК?

Политическая партия “Онугуу-Прогресс” не будет участвовать в выборах в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года.

Об этом Reporter.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, лидер фракции “Онугуу-Прогресс” Бакыт Торобаев и депутат Тынчтыкбек Шайназаров пойдут на выборы с партией “Мекеним Кыргызстан”.

Отметим, что председателем “Мекеним Кыргызстан” является вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, который в 2015 году стал депутатом от “Онугуу-Прогресс”.

Источник: reporter.kg