Хайповщицы Кыргызстана, из них самая неумная — Ассоль

Давайте сразу договоримся: чур, никак воплей про фейки, клевету и ущемление достоинств!

Здесь я выражаю исключительно собственное мнение, на которое имею право (пока еще!) по Конституции и не имею цели кого-либо оскорбить. Так сказать, «все ситуации выдуманы, а все совпадения случайны!»…

Итак. Клара Сооронкулова хочет в президенты! Я так думаю. Или точнее: амеры хотят ее в президенты. Розу Отунбаеву-то не возьмешь, не отряхнешь и опять не поставишь. Может, она бы и была не прочь, - но «полосатые» понимают: народ не примет! Ее люди считают виновной в Ошской трагедии и она просто чудом ушла от ответственности... Но идею-то о тоске-печали кыргызского народа по мудрому женскому правлению цэрэушники не зря же запускали еще в 2017-м! Тогда они двигали под нее кандидаткой в президенты Камилу Шаршекееву, но не получилось: там рейтинг был даже не 3 процента – не было вообще никакого!

Но Клара Соронкулова – совсем иной расклад! Она уже давно персона медийная и даже – не побоюсь этого слова – в какой-то мере популярная. То есть наивная часть социума, хоть и малая, верит, что госпожа Сооронкулова всегда за справедливость выступает – и даже страдает за нее. То она против биометрии – и попадает в «яблочко»! И со скандалом лишается престижной должности – вот какая смелая и принципиальная! То потом она вдруг заявляет, что Госкомиссия по Кой-Ташу допускает искажения и фальсификации – и опять в десятку! Все же только и говорят о том, что Атамбаева и Ко закатали по политическим мотивам и закон там отдыхает! И народ думает: вот, какая эта Клара умница, какая она объективная, справедливая и вообще – за народ, за нас, то есть!

Я, увы, не наивная. Я нигилист. А потому считаю, что Клара – да, умница. Очень ловко она ловит «тренд». Что витает в воздухе, о чем люди говорят в трамваях, – то она и озвучивает. Причем, делает это регулярно, чтобы не забывали ее, чтобы постоянно быть на виду, на слуху. Я просмотрела по запросу архив ИА 24-kg: в среднем Сооронкулова выступает там каждые три-пять дней. Отличный пиар! Эффективный.

Ну, так вот! Нетрудно заметить, что нынче наш Кыргызстан стремительно входит в зону беды. Я не о пандемии – о ней чуть дальше. Все признаки говорят о том, что «полосатые» не просто готовятся к нашим выборам, и даже не только активно в них вмешиваются – уже! – но собираются в принципе довести ситуацию до переворота и повторить сценарий 2010 года, когда на фоне ими же устроенной Ошской резни они протащили референдумом и текебаевскую сомнительного сорта Конституцию, и Розу Отунбаеву в президенты заодно. То есть, - напомню и подчеркну! - ее никто не выбирал, ее именно протащили – прицепом!

И если схема сработала однажды, чего бы ее не повторить? Смотрите, как быстро под Клару сколотили специальную партию. Вот этот «бренд» - «RE…», он же появился только в ноябре, после того, как Азаттык выдал анти-матраимовскую залепуху. Все поняли, что прицел-то – на самого президента Жээнбекова, и правильно поняли: тут же последовали митинги «RE-акция». А тут вдруг раз – и буквально месяц назад партия появилась новая - «RE-форма»! И это была ошибка «полосатых»! Тут они явно не додумали и промахнулись: нельзя было уши высовывать раньше времени!

Но уши вылезли. В скороспелую партию насовали каких-то невнятных мальчиков-девочек, известных только ограниченному кругу по соцсетям и этим самым митингам. А главной у них – та-да-а-ам! – Клара Сооронкулова! Собственной персоной! И слова у нее правильные опять! «Мы пойдем на выборы и не пустим в парламент этих самых депутатов нынешнего созыва». От которых всех уже тошнит – ага! Ну, умница же! Говорит именно то, что все хотят слышать! О чем в трамваях говорят!

Однако я, на мой дурной характер, скажу в данном случае иное. И не своими словами. ХАЙПУЕТ Клара-эже! Хайпует – и со всеми отсюда вытекающими!

К пресс-секретарю президента я отношусь с известной долей иронии. Однако, вчера, на мой взгляд, она очень точно высказалась этим самым «хайпом» – по поводу заявления некоей Раушаны Айткуловой, отсидевшей за мошенничество, изрядно подзабытой, но вот снова извлеченной кем-то из запасников. Та ринулась якобы с заявой в Генпрокуратуру, требуя отстранить Сооронбая Жээнбекова от власти – за пандемию.

Хорошо дебютировала, да? Многие аплодировали. И никого не смутило, что вообще-то «отстраняет» президента только парламент, - но никак не генпрокурор, которого сам же президент лично и назначил. И что пандемию у нас устроил никак не Жээнбеков, а вовсе даже те амеры, засевшие, кстати, совсем рядом – под Алматой. «Хайп!» - насмешливо заявила пресс-секретарь в ответ на потуги Айткуловой.

Такой же хайп, как тот, что устраивает наша… нет, не умница, но красавица Ассоль Молдокматова. Теледива – как ее называют СМИ. И то: диву даешься, насколько изобретательна красавица, чтобы попиариться. То она с балкона поет, то чеченскими бриллиантами хвастает, то к Путину взывает. И всегда с огоньком, всегда в кадре – во всей красе! Красиво, да?

Вот и Айткулова – то же самое. Только без себя в кадре. Но шоу того же ряда, что и дива выдает. И даже может показаться, что у нее тоже никакой политики, только, так сказать, порыв. Это же и Клара Сооронкулова повторяла в СМИ не раз: что вы! Никакой политики! Только порыв к справедливости, - так сказать, обстоятельства вынуждают... Но поскреби позолоту - и что там вылезет? "Принципиальная" Клара до того, как обрести нужное русло и свою партию, возглавляла партию «Улуттар Биримдиги» - сбежавшего из страны Мырзакматова. За ним по уголовным делам - и связь с криминалом, и незаконное обогащение... что бы делать правильно Кларе рядом с этим типом? «Скажи мне кто твой друг...» ,

Обстоятельства таковы, что в марте-апреле у нас ситуация была относительно спокойной. И с пандемией, и с протестными настроениями. И то, и другое пребывало в норме. На массовые протесты народ поднять не удавалось: несмотря на все усилия в соцсетях в целом социум оставался инертным. И тогда…. Моя версия – в порядке бреда: совсем недавно нам подкинули другую модификацию вируса, более тяжелую, более агрессивную.

Кто умеет думать и складывать два и два, не будет хохотать. За нас взялись всерьез. Зачем? Все просто: нам намеренно и целенаправленно создают тот самый фон, тяжелый фон беды, чтобы на нем легче было настроить людей против власти, поднять их на баррикады, послать как пушечное мясо на переворот. Кто виноват в массовых смертях? Вон он – тычут пальцем активисты соцсетей и "заявители". Он! И… мать, потерявшая ребенка, в помутившем от горя рассудке обязательно кинется уничтожать виновного. Зубами рвать будет. И другая, третья. И чей-то муж, отец, брат возьмет ружье, чтобы мстить…

За всем этим стоят США. Это мое убеждение. Можно эту версию не принимать и высмеивать – это право каждого. Однако, я призываю все же включить мозги. Пусть каждый проанализирует происходящее. Ну, не бывает так, что вирус через время, не затух, в наоборот, вдруг начал настолько развиваться, что поражает людей уже тысячами за сутки! Это ДРУГОЙ вирус! И конечная цель одна – смена власти в Кыргызстане!

Президенты не посылаются небом, их ставят. Это не воля Аллаха, которую так часто поминает Сооронбай Жээнбеков, - это большая политика. Ее делают конкретные люди.

Так вот сейчас конкретные люди, которых мы никогда не увидим, делают у нас грязную политическую игру.

Да, все так, все имеет место быть – и некомпетентность правительства, и тупость Минздрава, и наглые распилы гуманитарки – и это не новость ни для кого! Но, может, кому-то выгодно, чтобы мы все на этом зациклились и не видели ничего другого? Не видели того, что кто-то не просто пользуется недееспособностью руководства, но и ловко накручивает всех нас. Хайпует. Грантовые СМИ разом публикуют страшилки от «специалистов» Сороса: мол, пандемия в Кыргызстане накроет 80 процентов населения. Это психологическая обработка. Страхом легко заразить и он передается легче, чем коронавирус. И вот на фон страха и беды возникают те, кто, кажется, поведет нас в правильном направлении.

Но только в правильном ли? Вон уже в соцсетях опять поднимают вопрос: ага! Не пустили канадцев делать лабораторию! А они сейчас все этой лаборатории бы все исследовали, спрогнозировали, разработали рекомендации! Понятно, да, в какую сторону тянут?

Ассоль Молдокматова, Раушан Айткулова, Клара Сооронкулова. Все делают хайп в эти дни беды. Каждая по-разному. И в этом ряду самая безобидная – красавица Ассоль. А вот от «умниц» я бы побереглась. Не велась на громкие слова, которые у них так и складываются в лозунги и призывы. А то, знаете, они нас от этих депутатов-то избавят, но потом в такое болото затянут, что не дай Бог!

В этом болоте будут и биолаборатория США, и их военная база, и тренировочная база боевиков в Баткене. Все будет! Только не будет нашей родины!

Это будет страна для НИХ, но не для нас!

Статью авторства Елены Авдеевой с сайта paruskg.info на кыргызский перевел сайт NazarNews.kg.

Источник: nazarnews.kg