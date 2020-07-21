(Видео) Кожобек Рыспаев попросил энергетиков работать хорошо

Депутат отметил, что от специалистов зависит здоровье и жизнь пациентов в больницах

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев обратился к энергетикам на своей странице в Facebook.

По его словам, их работа играет большую роль в сегодняшней ситуации.

- После власти самые нужные специалисты - это энергетики, - отметил парламентарий. - У них большая роль сегодня. Если выключится электричество, в каком состоянии останутся наши пациенты? Есть обращение граждан о том, что в больницах в регионах выключают электричество. Я хочу обратиться к энергетикам. В такой момент кыргызский народ оценит ваш труд.

Рыспаев рассказал, что Нацэнергохолдингу поручили принять меры по решению проблемы с отключениями электроэнергии.

- Если не будет электричества, то могут пострадать пациенты, которые подключены к аппарату ИВЛ, - подчеркнул депутат. - Также из-за отсутствия электричества абитуриенты не смогут сдать вступительные экзамены онлайн. Поэтому я обращаюсь к нашим энергетикам: работайте хорошо.

Источник: vesti.kg