Камчыбек Ташиев: Адинай лечила меня. Она работала в поте лица, желая стать хорошим врачом

По словам политика, волонтер, работая на износ, не заметила, как заболела сама

Экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев, недавно излечившийся от коронавируса, рассказал телеканалу «Регион» о том, что в больнице «Ганси» его лечила недавно скончавшаяся студентка КГМА - волонтер Адинай Мырзабекова.

«Медики, спасая наши жизни, начали болеть и умирать. К сегодняшнему дню врачей стало значительно меньше. Я должен сказать то, что у меня на душе.

Когда я сам болел, меня лечила 21-летняя Адинай. Я лежал там около 5-6 дней. Эта девушка постоянно меня лечила. Порой задумываюсь о том, что в том, каким образом сложилась ее судьба, виноваты мы, больные.

Она была высокой, симпатичной, шустрой, воспитанной девушкой. Один раз вижу — стоит в спецодежде. Через очки было видно, как она вспотела, замучалась. Сказал ей: «Сними очки, вытри с лица пот, подыши. Последи за собой, ты устала».

На что она ответила мне: «Нет, байке, я должна ходить (в очках, - прим. ред.) до конца смены, сейчас не могу снять». 21-летняя девушка работала в поте лица. Она работала не ради денег. Она помогала больным из чистых внутренних побуждений, потому что хотела стать хорошим врачом. Работая из-за душевного порыва, она не смогла проследить за собой и не заметила, как заболела сама.

В этой связи хочу выразить благодарность врачам. Прошу их постараться держаться до конца. Все благодарственные мероприятия нужно делать при жизни человека, оценивая его труд. Ей уже не нужны посмертные награды. Наверное, в этих наградах нуждаются живые врачи», - сказал политик.

Напомним, студентка 5 курса КГМА Адинай Мырзабекова, которая работала волонтером во временном стационаре, скончалась 16 июля.

По официальной информации Минздрава, у девушки была двусторонняя пневмония. Родственники погибшей признались Vesti.kg, что они в этом сомневаются, однако отметили, что только через месяц станет ясно, от чего именно скончалась Адинай.

Источник: vesti.kg