Депутат БГК Эрмек Усубалиев сдал свой мандат

Депутат Бишкекского городского кенеша (СДПК) Эрмек Усубалиев сдал свой мандат.
Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе БГК. 13 июля он написал заявление по собственному желанию в БТИК.
Отмечено, что на сегодня функции лидера СДПК в БГК выполняет Адиса Имангазиева.
“После заседании фракции СДПК будет ясно, кто придет депутатом вместо Эрмека Усубалиева”, – сказали в пресс-службе.
Источник: Reporter.kg
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