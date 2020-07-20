Депутат БГК Эрмек Усубалиев сдал свой мандат

Депутат Бишкекского городского кенеша (СДПК) Эрмек Усубалиев сдал свой мандат.

Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе БГК. 13 июля он написал заявление по собственному желанию в БТИК.

Отмечено, что на сегодня функции лидера СДПК в БГК выполняет Адиса Имангазиева.

“После заседании фракции СДПК будет ясно, кто придет депутатом вместо Эрмека Усубалиева”, – сказали в пресс-службе.

Источник: Reporter.kg