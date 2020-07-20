Выборы-2020. Как партиям попасть в парламент, не нарушая закон

Выборы в парламент пройдут, судя по всему, в срок, несмотря на сопротивление отдельных групп и заявления, что сейчас не время бороться за мандаты.

ЦИК начала усиленно готовиться.

43 партии, подавшие соответствующие уведомления, до 20 августа должны предоставить в ЦИК списки кандидатов в депутаты, банковский документ о создании избирательного фонда и внести залог в размере 5 миллионов сомов. Эти требования надо выполнить, чтобы получить регистрацию.

Пока ни одна из партий дату съезда не определила. В штабах затрудняются ответить, когда соберут делегатов.

В разгар пандемии, когда цифры заболеваемости и смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии растут, политики благоразумно отказываются от массовых мероприятий.

ЦИК предлагает партиям провести съезды онлайн. Агитационную кампанию — тоже виртуально. Никаких подворовых обходов и выступлений перед избирателями на стадионах. Но как проводить такие мероприятия в Сети, не представляет пока никто.

Палка о двух концах

Четкого алгоритма, как провести съезд онлайн, нет. Транспортное сообщение между регионами приостановлено, следовательно, приехать в столицу из Баткена, Таласа, Нарына или Каракола не получится. Это к тому же небезопасно. Можно организовать видеоконференцию через приложение Zoom. Но опять же, проблема в том, что в провинции, особенно в отдаленных районах, нет интернета.

Съезд — это значимая составляющая избирательной кампании, это требование закона. Понятно, что его делегаты не формируют предвыборные списки. Их составляют заблаговременно с учетом мнения и пожеланий прежде всего самого лидера партии и членов политсовета. Окончательное решение, кому быть депутатом, остается за спонсорами.

Но провести форум для галочки с участием партийцев из регионов и чтобы СМИ широко осветили мероприятие, необходимо. Так гласит закон.

«Съезд партия должна провести обязательно. В противном случае ЦИК просто не примет список, не утвержденный по всем правилам», — говорит член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, ЦИК за партию определить формат форума не может, как и заставить организовать работу съезда в онлайн-режиме.

Организация партийных собраний регулируется уставом.

К партиям выдвигает требование и республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Если политорганизация все же решится на сбор в каком-нибудь зале, то должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. То есть все прибывшие на съезд обязаны быть в масках и перчатках. Рассадка только на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, на входе всем должны измерить температуру дистанционным термометром и обработать руки санитайзером.

Правила несложные. Однако дело в том, что публичные мероприятия, к тому же в закрытых помещениях, временно запрещены.

Вот и получается: как ни крути, партиям придется проводить встречи онлайн.

Агитация по-новому

Пандемия и связанные с ней ограничения также внесли жесткие коррективы и в агитационную кампанию. Она начинается с 4 сентября.

Ходить по домам, собирать встречи с избирателями, раздавать буклеты, кепки, футболки с символикой кандидаты не смогут — карантин. Республиканский штаб все время призывает: «Оставайтесь дома!». Как участникам предвыборной гонки не нарушать это требование и продолжать кампанию, пока тоже непонятно.

Запрещены концерты и спортивные соревнования. Предвыборные митинги — нет.

Очевидно, что партиям хотят они или нет, но придется идти в Сеть.

Разрешается также распространять видеоролики и выступления кандидатов в соцсетях и на телевидении. Пресс-конференции онлайн — приветствуются. Размещать все эти материалы могут только те СМИ, которые получат аккредитацию в ЦИК. Подать документы необходимо до 23 июля.

Эксперты утверждают, что агитационные мероприятия в интернете безопасны не только с точки зрения бесконтактного общения, но и сводят на нет возможность покупать голоса.

Вроде все ясно, кроме одного — кто и как будет отслеживать нарушения при проведении виртуальной агитации. В ЦИК признались, что регулирующего положения нет до сих пор.

Единственное, что запрещено делать категорически, и это будет караться жестко вплоть до снятия партии с дистанции, так это занятие благотворительностью и волонтерством. Центризбирком уже обратился с официальным предупреждением к политорганизациям, подавшим заявления об участии в кампании. Однако действия это не возымело.

Социальные сети по-прежнему изобилуют сообщениями о том, что те или иные публичные персоны, бизнесмены, политики, действующие депутаты — потенциальные кандидаты на мандаты седьмого созыва — занимаются благотворительными акциями.

Но к ответственности не привлечена ни одна партия. За преждевременную агитацию попало только «Бирику».

Почему ЦИК закрывает глаза на других участников благотворительных акций, чьи волонтеры замусорили соцсети отчетами, непонятно.

Гражданские активисты предлагают политобъединениям уменьшить аппетит и сэкономленные деньги, но только после завершения выборов перечислить нуждающимся.

Борьба с коронавирусом и пневмонией, похоже, растянется надолго. В партийных штабах наступает горячая пора — все заняты труднорешаемым вопросом: как провести съезды, чтобы соблюсти и закон, и не превратить их в еще один очаг распространения инфекции.

Источник: 24.kg