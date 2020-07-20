Министра здравоохранения и его заместителя скоро выпишут из больницы

В Минздраве уверили, что Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев не улетали в Германию
В ближайшее время министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболата Усенбаева выпишут из клиники. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава Мадамин Каратаев.
- Они получают лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, - сообщил замминистра здравоохранения. - Их состояние удовлетворительное.
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили Vesti.kg о том, что информация об отъезде главы ведомства и его заместителя Нурболота Усенбаева на лечение в Германию не соответствует действительности.
Источник: vesti.kg
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