Министра здравоохранения и его заместителя скоро выпишут из больницы

В Минздраве уверили, что Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев не улетали в Германию

В ближайшее время министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболата Усенбаева выпишут из клиники. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава Мадамин Каратаев.

- Они получают лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, - сообщил замминистра здравоохранения. - Их состояние удовлетворительное.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили Vesti.kg о том, что информация об отъезде главы ведомства и его заместителя Нурболота Усенбаева на лечение в Германию не соответствует действительности.

Источник: vesti.kg