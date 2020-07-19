(Видео) Ассоль Молдакматова назвала фейком новость о том, что ее ищет ГКНБ 

Вчера я создала неправительственную комиссию, которую одобрил премьер-министр, - отметила Молдокматова.
«Вот она я, а вы куда спрятались?»
Известная телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова назвала фейком новость о том, что ее ищет ГКНБ. Она опубликовала видеообращение в Facebook.
«Некий журналист Асланбек Сартбаев распространил фейковую новость, что меня якобы ищет ГКНБ, - сказала она. - Мой адвокат Рустам Абдурауфов сейчас подал заявление в ГКНБ и ГУВД, и мы настаиваем, чтобы этого журналиста пригласили на допрос. И мы добьемся справедливости за его клеветническую информацию, за то, что он дискредитирует и пытается очернить».
Ведущая заявила, что прекрасно понимает, почему это происходит.
«Вчера я создала неправительственную комиссию, которую одобрил премьер-министр, - отметила Молдокматова. - Мы хотим контролировать гумпомощь, куда она расходится по стране. В связи с этим меня пытаются очернить. Но мы не дадим вам этого сделать. Асланбек, ну что же вы, вот она я. Придите, куда вы спрятались?»
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ГКНБ объявил Ассоль Молдокматову в розыск, после чего она скрылась в Иссык-Кульской области.
Источник: vesti.kg
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