(Видео) Ассоль Молдакматова назвала фейком новость о том, что ее ищет ГКНБ

Вчера я создала неправительственную комиссию, которую одобрил премьер-министр, - отметила Молдокматова.

«Вот она я, а вы куда спрятались?»

Известная телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова назвала фейком новость о том, что ее ищет ГКНБ. Она опубликовала видеообращение в Facebook.

«Некий журналист Асланбек Сартбаев распространил фейковую новость, что меня якобы ищет ГКНБ, - сказала она. - Мой адвокат Рустам Абдурауфов сейчас подал заявление в ГКНБ и ГУВД, и мы настаиваем, чтобы этого журналиста пригласили на допрос. И мы добьемся справедливости за его клеветническую информацию, за то, что он дискредитирует и пытается очернить».

Ведущая заявила, что прекрасно понимает, почему это происходит.

«Вчера я создала неправительственную комиссию, которую одобрил премьер-министр, - отметила Молдокматова. - Мы хотим контролировать гумпомощь, куда она расходится по стране. В связи с этим меня пытаются очернить. Но мы не дадим вам этого сделать. Асланбек, ну что же вы, вот она я. Придите, куда вы спрятались?»

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ГКНБ объявил Ассоль Молдокматову в розыск, после чего она скрылась в Иссык-Кульской области.

Источник: vesti.kg