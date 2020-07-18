Рамзан Кадыров передаст Кыргызстану средства индивидуальной защиты и лекарства

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается передать Кыргызстану гуманитарную помощь в виде лекарств и средств индивидуальной защиты.

«Надеюсь, они помогут вам снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции в вашей стране», - сказал он

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается передать Кыргызстану гуманитарную помощь в виде лекарств и средств индивидуальной защиты.

«Благодаря превентивным мерам, принятым в борьбе с распространением COVID-19, на территории Чеченской Республики наблюдается положительная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем Чеченской Республикой принято решение об оказании помощи братскому народу Киргизии в обеспечении населения необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами», - говорится в послании, адресованном послу КР в РФ Аликбеку Джекшенкулову.

Список СИЗ:

- комбинезон из нетканого материала – 21 тыс. 900 штук;

- маска лицевая KN95 из нетканого материала 3-слойная – 24 тыс. 754 штук;

- очки лицевые из полимерного материала – 5 тыс. 250 штук;

- экран лицевой из полимерного материала – 10 тыс. 649 штук.

Лекарства:

- Авифавир (Фавипиравир) таб. 200 мг №40 - 160 штук;

- Актемпра (Тоцилизумаб) конц. для приготовления раствора для инф .20 мг/мл (400мг/20мл) 20 мл №1 (флакон) - 100 штук.

«Надеюсь, вышеуказанные средства помогут Вам снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции в вашей стране», - обратился Рамзан Кадыров

Источник: vesti.kg