Рамзан Кадыров передаст Кыргызстану средства индивидуальной защиты и лекарства

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается передать Кыргызстану гуманитарную помощь в виде лекарств и средств индивидуальной защиты.
«Надеюсь, они помогут вам снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции в вашей стране», - сказал он
Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается передать Кыргызстану гуманитарную помощь в виде лекарств и средств индивидуальной защиты.
«Благодаря превентивным мерам, принятым в борьбе с распространением COVID-19, на территории Чеченской Республики наблюдается положительная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем Чеченской Республикой принято решение об оказании помощи братскому народу Киргизии в обеспечении населения необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами», - говорится в послании, адресованном послу КР в РФ Аликбеку Джекшенкулову.
Список СИЗ:
- комбинезон из нетканого материала – 21 тыс. 900 штук;
- маска лицевая KN95 из нетканого материала 3-слойная – 24 тыс. 754 штук;
- очки лицевые из полимерного материала – 5 тыс. 250 штук;
- экран лицевой из полимерного материала – 10 тыс. 649 штук.
Лекарства:
- Авифавир (Фавипиравир) таб. 200 мг №40 - 160 штук;
- Актемпра (Тоцилизумаб) конц. для приготовления раствора для инф .20 мг/мл (400мг/20мл) 20 мл №1 (флакон) - 100 штук.
«Надеюсь, вышеуказанные средства помогут Вам снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции в вашей стране», - обратился Рамзан Кадыров
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!