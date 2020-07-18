Боронов и Мишустин обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества

Главы правительств обсудили вопрос взаимодействия стран в преодолении сложившейся эпидемиологической ситуации.
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Главы правительств обсудили вопрос взаимодействия стран в преодолении сложившейся эпидемиологической ситуации.
Боронов выразил благодарность российской стороне за постоянно оказываемую помощь и поддержку кыргызскому народу в непростое для страны время.
Сторона затронули также вопрос оказания кыргызской стороне гуманитарной помощи.
Отметим, что данная встреча состоялась на полях заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).
Источник: Кабар
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