Алтынбек Сулайманов: Народ еле избавился от депутатов VI созыва

Он заявил, что не пойдет на заседание парламента, на котором все равно ничего не разрешится

Депутат ЖК Алтынбек Сулайманов заявил, что не примет участия в заседании парламента, если оно состоится. Об этом политик сказал в одном из интервью отечественным СМИ.

- Кыргызский народ сейчас проживает тяжелые дни, - сказал нардеп. - Мы потеряли близких. Уходят лучшие представители народа - Чыныбай Акунович, Чубак ажы, наша студентка Адинай, учитель Жангороз Каниметов. Все мы находимся в одном судне под названием Кыргызстан. В такое время мы должны быть едины.

Неправильно сегодня вообще говорить о проведении выборов. Нынешняя обстановка и закон не позволят это сделать. В этой связи мы, политики, должны быть осторожны в своих высказываниях. Сейчас такое время, когда люди не любят политиков. Люди видеть не хотят депутатов VI созыва. Как вы сами знаете, народ еле избавился от VI созыва.

Парламентарий отметил, что сейчас депутатам неправильно собираться на заседание.

- Если скажут, что будет заседание, я не пойду туда, потому что никакого решения не примут, - заявил Сулайманов. - Если мы за 5 лет не смогли решить эти вопросы, то в такое тяжелое время тем более не решим. Я не верю в это. До выборов осталось 80 дней. Говорить что-то в эти дни — значит набирать очки перед выборами. Считаю это политическими спекуляциями.

Мы должны искать выход из этой ситуации. Наши волонтеры, артисты, люди искусства, блогеры, простой народ борются с этим недугом. В такое время будет перебором, если мы будем говорить о политике. Коллеги, давайте поможем нашему народу! Давайте уберем политику в карманы.

Источник: vesti.kg