Верховный суд: «Просьбу адвокатов о карантине рассмотрели и направили им ответ»

Приостанавливать процессы в местных судах пока не собираются

Информация о том, что Верховный суд проигнорировал обращение адвокатов об объявлении карантина, не соответствует действительности. Об этом сообщают в пресс-службе Верховного суда КР.

Там отметили, что право на обращение в суд и право на судебную защиту закреплено Конституцией КР.

«В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции КР определено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина», - указали в Верховном суде.

Однако сейчас в стране не введен режим ЧП, представляющий особый правовой режим деятельности государственных органов, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.

«Суды всех инстанций КР в настоящих условиях осуществляют правосудие в соответствии с процессуальным законодательством с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций», - ответили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Верховный суд КР рассмотрел обращение Совета адвокатов в установленные сроки и направил адресату ответ.

Напомним, ранее Ассоциация адвокатов попросила Верховный суд КР приостановить все процессы в местных судах Кыргызстана из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Позже она опубликовала обращение, заявив, что Верховный суд проигнорировал просьбу об объявлении карантина, даже не ответив.

Источник: vesti.kg